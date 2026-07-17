В России на 11% подорожали всесезонные автомобильные шины

В июне средний ценник всесезонных шин для легковушек в нашей стране увеличился на 10,6%, если проводить параллель с прошлым годом. Прайс-листы переписали для резины, которая не считается премиальной.

Как сообщает в своем канале в мессенджере «Макс» Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), за обозначенный период прибавка коснулась и зимних шин, но оказалась небольшой. За них стали просить всего на 0,7% больше по сравнению с 2025-м. Однако в то же время стали дешевле летние покрышки. В их случае средняя стоимость сократилась на 3,4%.

Аналитики обратили внимание, что в июне 2026 года цена «всесезонки» для легковых автомобилей достигла отметки 13,4 тыс. рублей. По отношению к предыдущему месяцу зафиксирована прибавка на 4,0%. В свою очередь, покрышки для холодного сезона тепепь стоят по 9,9 тыс. «целковых» за штуку или на 1,2% больше, чем в мае. Прайс летней резины дошел до 9,7 тыс. рублей, став демократичнее почти на пару процентов.