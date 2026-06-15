«Резиновая» логика: почему таксисты выбирают китайские шины

Странности российского шинного рынка, который, вопреки всей логики потребляет куда больше привозных покрышек, чем «доморощенных», с каждым годом все укрепляются: «китайцев» даже начинают подтормаживать, вменяя странные экологические нарушения при производстве автомобильной резины. Однако поиск поводов отсечь конкурента не влияет на проблему: отечественная шина — за редким исключением — раз за разом разочаровывает своего покупателя. Почему? Спросили у таксиста, который выбрал «китай». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Нет и с высокой долей вероятности не будет для интересующегося автомобилиста более привлекательного собеседника, чем таксист: огромные пробеги, тяжелейшая городская эксплуатация автомобиля и сотни часов за рулем. Проще говоря — выжимка автомобилизма от первого лица. А поговорить, как известно, таксисты любят: осознав наличие общительного пассажира на заднем сиденье, который вежлив и пристегнут ремнем безопасности, шофер может рассказать много интересных историй. Так было и на этот раз.

Слово за слово, перешли от китайского автопрома — бесконечная, казалось бы, тема, но — к покрышкам: летний сезон таксист, он же собственник автомобиля, встречает на новых китайских. Почему же так? Почему не отечественные, которые и лучше, и «ближе к телу», и экологически актуальные?

А все оказалось просто: за пять, редко — шесть теплых месяцев таксомотор в среднем проезжает около 30 000-40 000 километров, работая шесть дней в неделю по 10 часов за смену в среднем. За этот пробег летний комплект, называя вещи своими именами, истирается до состояния близкого к клумбе, а не к шине. А дальше начинается банальная арифметика, основанная на собственном опыте.

Не секрет, что проблемы с китайской шиной начинаются на второй сезон: она плохо переносит хранение, а шиномонтаж-разукомплектовка-шиномонтаж — почти приговор, точно потеряет геометрию. Но, как утверждает наш собеседник, выбранные и приобретаемые уже второй раз «поднебесные» покрышки стоят недорого (примерно на 20% дешевле отечественных), исправно переносят свои 40 000 км, собственного гаража нет, а хранение тоже стоит денег.

В итоге выходит банально выгоднее откатать один сезон, чтобы на следующий год приобрести новые. Два сезона в таком темпе не отъездит и Michelin с Continental, а тандем разницы в цене и стоимости хранения в купе с последующей продажей изношенных, но свежих по году, покрышек дает возможность ежегодно просто менять «обувку».

И тут мы подходим к вопросу своей, гражданской, эксплуатации: если пробеги невелики, более 10 000 км за сезон, а требования невысокие — текущее предложение машин в массовых классах шинами точно не улучшить — то, скажите на милость. к чему переплачивать? Пусть сезонов будет два, а потом покупка новых — оно все равно выгоднее, чем переплатить и получить немногим лучше, не так ли?

Да и новые шины — есть новые шины. Отсюда и проблемы отечественных производителей покрышек: покупателя своего они теряют по причине несоответствия цены и качества продукта, который не конкурентоспособен на фоне массового «китая». Пора «уменьшить рыбу», иначе никакие экологические инстанции не помогут.