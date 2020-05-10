Публика неистовствует: игры гурманов в самоизоляции

Мужские забавы, как известно, не ограничиваются машинами, банными процедурами, охотой-рыбалкой или поиском сокровищ с металлодетектором. Для тонкого ценителя всех прелестей жизни есть и такое развлечение, как игры у кухонного стола. Итог которых — неистовствующая от вкусовых оргазмов публика, удовлетворение собственных амбиций, да и просто способ отменно и с толком провести время.
Правда, как и в случае с автомобилями, ловлей рыбы и легким паром, для занятий кулинарией нужен определенный инструментарий. И лучше, конечно, если он будет не только, технологичным, но и стильным — приятным, что называется, и на взгляд, и на ощупь. И желательно — многофункциональным (как, например, столь полезный в автомобильном обиходе мультитул).
Одним словом, знакомьтесь: гриль SteakMaster от одного из известных производителей бытовой техники компании Redmond. Корреспондент портала «АвтоВзгляд», самоизолировавшийся по понятным причинам на даче и уже не знающий, как и чем себя занять в затянувшиеся «коронавирусные каникулы», испытал эту мужскую игрушку в деле. О чем совершенно не пожалел, как вы можете убедиться из этого food video.
И остается добавить, что этот гриль, кроме, разумеется, своей способности вкусно, я бы даже сказал — профессионально — готовить, очень порадовал, избавив от лишних телодвижений. С ним нет необходимости следить за процессом готовки с неизбежными переворачиванием (ах, как бы не пригорело) кусочков мяса-рыбы-овощей, контролем температуры и уровнем масла, суетливыми снятиями пробы и других технологических операций.
Антипригарное покрытие, встроенный датчик автоматического измерения толщины используемого продукта и уровня его прожарки, 7 программ приготовления, включая разморозку и подогрев. Плюс такие опции, как автоматическое отключение, защита от удара током и перегрева, светодиодная индикация процесса приготовления и степени прожарки блюда.
Ну что еще нужно, чтобы порадовать семью изысканным ужином (производитель прилагает к гаджету книжку с 55-ю нетривиальными рецептами) или закатить вечеринку?