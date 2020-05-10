Публика неистовствует: игры гурманов в самоизоляции

Мужские забавы, как известно, не ограничиваются машинами, банными процедурами, охотой-рыбалкой или поиском сокровищ с металлодетектором. Для тонкого ценителя всех прелестей жизни есть и такое развлечение, как игры у кухонного стола. Итог которых — неистовствующая от вкусовых оргазмов публика, удовлетворение собственных амбиций, да и просто способ отменно и с толком провести время.

Правда, как и в случае с автомобилями, ловлей рыбы и легким паром, для занятий кулинарией нужен определенный инструментарий. И лучше, конечно, если он будет не только, технологичным, но и стильным — приятным, что называется, и на взгляд, и на ощупь. И желательно — многофункциональным (как, например, столь полезный в автомобильном обиходе мультитул).