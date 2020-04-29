Какими штрафами может обернуться собственноручная мойка машины на даче

В принципе,и федеральное, и местное законодательство большинства регионов страны не препятствуют процессу мойки авто на частной территории, принадлежащей его владельцу. В том числе и на приусадебном участке. Но только до того момента, когда загрязненная нефтепродуктами и автохимией вода вытечет за пределы участка и попадет в почву.

На практике за проникновением в окружающую среду этих жидкостей никто не следит. Однако никто не отменял существования поблизости соседа-«активиста». Таких граждан хлебом не корми, дай только заснять на видео какое-то нарушение (не важно — реальное или мнимое) и растрезвонить о нем во всех возможных интернетах ради вящего хайпа автора видеоконтента.

«Вопиющее нарушение природного законодательства» в виде помывки машины соседом по даче вполне может сгодиться для этих целей. Подобная «вонь» в соцсетях может обернуться интересом к вашей персоне со стороны какой-нибудь природоохранной прокуратуры — если, например, у правоохранителей в данный момент имеются проблемы с отчетностью по такого рода «преступлениям». А уж из-за мытья машины, например, на улице перед воротами дачи, у автовладельца точно могут нарисоваться вполне реальные проблемы.

Заметим, что в федеральном российском законодательстве на данный момент не предусмотрено прямых запретов и кар за подобное нарушения. В этом смысле больше стоит опасаться региональных нормативных актов.