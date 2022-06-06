Какие аксессуары обязательно следует купить для автомобиля летом

Автомобильные аксессуары со сменой сезонов ожидаемо меняются. Зимой водители возят с собой лопаты, цепи, прочный трос, запас «омывайки», а на крыше красуется багажник с креплениями под сноуборды и лыжи. Однако с приходом лета этот набор видоизменяется. Итак, что же покупали автомобилисты страны в преддверии лета?

Апрель-май стали урожайными для производителей автомобильных пылесосов. Борьба с пыльцой и пылью в машине без помощи специализированной мойки — это действительно существенная экономия. Поддерживать порядок всегда проще, чем устраивать генеральную уборку.

В заботе об автомобиле водители не забывают про фольгированные солнечные экраны. Такие кладут под лобовое стекло на панель с целью защитить последнюю от губительного ультрафиолета и перегрева. И это тоже верное решение. Так пластик в машине дольше сохранит свой цвет, форму и текстуру.

Вместе с фольгированным экраном автовладельцы закупались боковыми шторками. Они также выручают в солнечную погоду, спасая пассажиров от попадания прямых солнечных лучей. К тому же, это вполне себе легальная тонировка.

В трендах оказались и специализированные автомобильные переноски для животных. Их продажи выросли почти так же, как продажи велобагажников. Что ж, остается только порадоваться, ведь забота о питомцах — это очень правильно, потому как о них, чаще всего, думают в последнюю очередь. Что в корне неправильно. А вот продажи омывающей жидкости и транспондеров подросли совсем чуть-чуть.

В этот список мы бы добавили набор для пикника с чашками, вилками и тарелками. Раскладную удочку или спиннинг. И, конечно же, набор стульчиков и портативный столик. И тогда отдохнуть и перекусить не станет проблемой ни в путешествии, ни после работы где-нибудь в живописном уголке своего города.

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