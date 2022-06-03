Врачам разрешат по настроению «лишать» водителей «прав»

Для начала стоит напомнить, что проходить медицинскую комиссию российские водители должны раз в 10 лет. Но за эти годы человек может заболеть. Да так, что медики выпишут противопоказания к управлению транспортным средством. К примеру, сильно ухудшится зрение или появятся признаки, похожие на эпилепсию.

Так вот: свежие поправки дадут возможность ГИБДД оперативно получать от врачей сведения о заболеваниях граждан, несовместимых с управлением машины. Причем речь идет не о конкретной болезни, а лишь о самих показаниях, при которых эскулапы настоятельно не рекомендуют водителям рулить. На их «устранение» таким драйверам предоставят два месяца.

За это время необходимо будет пройти повторную медкомисию. Если предположения врачей подтвердятся или же подозреваемый в болезни пациент не явится на осмотр, действие шоферской «корочки» приостановят.