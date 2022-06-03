Врачам разрешат по настроению «лишать» водителей «прав»

Для начала стоит напомнить, что проходить медицинскую комиссию российские водители должны раз в 10 лет. Но за эти годы человек может заболеть. Да так, что медики выпишут противопоказания к управлению транспортным средством. К примеру, сильно ухудшится зрение или появятся признаки, похожие на эпилепсию.
Так вот: свежие поправки дадут возможность ГИБДД оперативно получать от врачей сведения о заболеваниях граждан, несовместимых с управлением машины. Причем речь идет не о конкретной болезни, а лишь о самих показаниях, при которых эскулапы настоятельно не рекомендуют водителям рулить. На их «устранение» таким драйверам предоставят два месяца.
За это время необходимо будет пройти повторную медкомисию. Если предположения врачей подтвердятся или же подозреваемый в болезни пациент не явится на осмотр, действие шоферской «корочки» приостановят.
Примечательно, что выносить свой вердикт доктора смогут в зависимости от настроения. Спасибо, что не своего, а шоферского. Впрочем, это не добавляет оптимизма водителям, которых своими «пугалками» банально могут развести на деньги. К примеру, не то специально, не то действительно покажется медработнику, что «клиент» чем-то расстроен или пребывает в неблагоприятном эмоциональном состоянии — пиши пропало!
Пациента легко подведут под так называемое аффективное расстройство. Проще говоря, под риск изменения настроения в сторону депрессии или наоборот. В медицине подобное состояние напрямую связывают с изменением и общего уровня активности человека. Если еще проще, то чрезмерно эмоциональному или же пассивному в плане настроения водителю на раз-два припишут самое, что ни на есть биполярное расстройство.
Да, такая депрессия даже корректируется специальной терапией, но она желающему ездить за рулем уже не поможет. Сей сомнительный и неоднозначный диагноз является противопоказанным для вождения. Иными словами, наличие «прав» у миллионов российских «рулевых» скоро будет зависеть от их собственного настроения. Что ж, неплохой метод избавиться от пробок.
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