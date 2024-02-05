Какой подарок точно обрадует водителя 23 февраля

Еще с советских времен так уж повелось в нашей стране, что праздник в честь защитников Отечества в основном относится к представителям сильной половины человечества, которых в это день другая – прекрасная – половина поздравляет и преподносит подарки. Следуя этой традиции и учитывая актуальность темы, портал «АвтоВзгляд» решил посвятить ей отдельный материал.

Вряд ли кто будет спорить с тем утверждением, что любой презент, если, конечно, преподносится от чистого сердца, приятен каждому человеку. А уж если он несет в себе не символическую, а вполне конкретную пользу, то такой подарок в определенных ситуациях и вовсе может оказаться бесценным. Например, для водителя. А поскольку автомобилисты-мужчины составляют солидную долю населения, сотрудники портала «АвтоВзгляда» опросить своих коллег-водителей, чтобы выяснить, какие вещи, преподнесенные в качестве презента, были бы оптимальны с точки зрения их практической применимости в автомобиле.

БЕСПРОВОДНОЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ ШИН

Выяснилось, например, что отличным вариантом, по мнению наших респондентов, может стать беспроводной компактный автокомпрессор. Такое устройство необходимо автовладельцу, чтобы всегда иметь возможность поддерживать нормальное давление в шинах. Ведь это позволяет экономить топливо и уменьшить износ покрышек, а также обеспечивает контроль управляемости авто. Кроме того, небольшой аккумуляторный компрессор экономит время и усилия владельца.

В качестве примера подобных гаджетов, можно рассмотреть устройства фирмы Avalonica, которая недавно представила новую линейку компактных автокомпрессоров AVA-AIR-001, AVA-AIR-002 и AVA-AIR-003.

Фото портала АвтоВзгляд.

Благодаря достаточно емкой и мощной батарее (4000 мАч, 3,7 В), такой насос может работать до 30 минут без подзарядки. Вес моделей составляет от 478 до 560 грамм, что делает их практичными для переноски и хранения. Время полной зарядки от обычной розетки или прикуривателя автомобиля – 3-5 часов (в зависимости от модели) с использованием разъема USB Type-C, а входное напряжение и ток составляют 5 В и 2 А.

Все три модели могут служить в качестве внешнего аккумулятора для зарядки других гаджетов. Устройства оснащены щеточным мотором и поршневым компрессором, которые вместе создают давление до 10 бар и обеспечивают мощный поток воздуха до 20 л в минуту. Манометр у них цифровой, есть удобный светодиодный дисплей и встроенный фонарик.

ПОХОДНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Ситуация с выбором подходящего электронного гаджета заметно упрощается, если известны предпочтения конкретного автомобилиста. Например, многим нравятся выезды на природу, экстремальные путешествия, охота или рыбалка. И если ваш друг выбирает для досуга такой активно-дорожный образ жизни, самое время преподнести ему что-нибудь из походных аксессуаров. На эту роль с успехом может претендовать новинка сезона – сверхкомпактный и, в то же время, довольно мощный источник энергоснабжения Specialist PSL-150 марки Berkut.

Разработчики позиционируют его как мультифункциональное зарядное устройство последнего поколения. Высокая энергоэффективность новинки достигается за счет литий-железо-фосфатного аккумулятора, отличающегося повышенной безопасностью и увеличенным сроком службы.

Фото портала АвтоВзгляд.

Изделие можно использовать и как источник автономного питания в автопутешествиях и походах, и как резервно-аварийную батарею, например, в кэмпинге или гараже. При этом аппарат способен выдать не только постоянное напряжение 12 В, но и переменное – величиной 220 В – которое генерирует входящий в комплект модуль-инвертор. Благодаря ему к Specialist PSL-150 можно подключить любой бытовой прибор мощностью до 150 Вт.

Кроме того, наличие в устройстве энергоемкой батареи и мощных «крокодилов» позволяет использовать его для аварийного запуска мотора при разряде штатного аккумулятора. В числе прочих достоинств новинки отметим яркий светодиодный фонарь и встроенную схему контроля (ВМS), надежно защищающую источник питания от скачков напряжения, перегрева, а также перезаряда или недозаряда.

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ОРУЖИЕМ

Кстати, если мужчина любит охоту или, скажем, просто стендовую стрельбу, то явно оценит хороший набор для ухода за оружием, поскольку регулярный уход за «огнестрелом» – залог его долгой и надежной службы. Для качественной чистки помимо специального инструмента, обязательно используется целый список смазочных и чистящих материалов. Эти материалы являются расходными, поэтому качественный набор такой химии будет для владельца оружия очень кстати.

В качестве варианта такого подарка, к примеру, можно рассмотреть два набора от компании КППС: набор для ухода за оружием КППС и набор с обозначением ЛАЙТ. Компания длительное время является производителем средств для защиты металлов от ржавчины и обладает серьезной научно-технической базой для проведения исследований и разработок в этой области.

Фото портала АвтоВзгляд.

Наборы отличаются составом, но основное и необходимое для ухода есть в обоих: «Удалитель ржавчины Original»; «Быстрое воронение» – профессиональное средство для маскировки сколов, царапин и потертостей на оружии; «Чистый ствол» – состав для очистки канала ствола от нагара, продуктов сгорания пороха, капсюльного состава, омеднения, томпака и удаления освинцовки; «Универсальное мыло» – средство для удаления любых типов загрязнений с кожи рук и поверхностей.

Кроме того, в основном наборе, в отличие от версии ЛАЙТ, есть универсальный обезжириватель и оружейное масло для подготовки поверхности к воронению и ее обработки после.

НАДЕЖНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Одной из самых сложных задач для автовладельца сегодня является выбор моторного масла. Широко известные мировые бренды официально ушли с российского рынка, а их места заняли малоизвестные нам марки и множество низкокачественных подделок. Поэтому канистра (или даже запас) качественной проверенной смазки для двигателя машины будет хорошим подарком.

Выбирать лубрикант лучше среди официально работающих на нашем рынке компаний, благо, таких немало. В одном из наших недавних материалов мы рассказали о результатах испытаний моторных масел в Торгово-промышленной палате РФ. Победителем этого теста было признано масло Mirax MX9, поэтому его, безусловно, можно рекомендовать в качестве проверенного подарка автомобилисту.

Фото портала АвтоВзгляд.

Качество этих автомасел признано не только российскими, но и международными экспертами. Европейская ассоциация ACEA в 2024 году официально подтвердила соответствие продукции Mirax строгим требованиям европейских и мировых автопроизводителей.

Продуктовые линейки моторных масел Mirax на основе антиокислительной технологии Antiox разработаны специально для использования в российских условиях – при нестабильном качестве топлива и низких эксплуатационных температурах. Масло обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя в холода, а также защищает от высоких нагрузок при холодном пуске и в режиме, пограничном с перегревом, при езде в плотном городском трафике.

ЧТОБЫ ФАРЫ НЕ ТУСКНЕЛИ

Перечень возможных презентов для водителей, предпочитающих самостоятельно обслуживать свою «ласточку», популярной ныне ремонтной автохимией явно не ограничивается. Еще одним беспроигрышным вариантом подарка для рукастого автовладельца вполне может стать продукт современной сервисной автокосметики, позволяющий быстро навести лоск на элементах интерьера или экстерьера машины.

Для наглядности можем рассмотреть такой важный элемент автомобиля, как головные фары. Совершенно очевидно, что их помутнение, чем, кстати, грешат многие подержанные легковушки, не только ухудшает внешний вид авто, но и снижает его светотехнические показатели. Однако вернуть исходную прозрачность головным фарам все же можно. Для этого поверхность фары надо качественно отполировать. Причем сделать это можно и своими руками.

Фото портала АвтоВзгляд.

Главное тут – правильно подобрать нужный препарат. А поскольку речь идет о средствах сервисной автокосметики, то лучше брать продукты проверенных производителей. Так, например, весьма неплохо показал себя на практике полироль фар, выпускаемый под брендом Ruseff.

Как показал опыт применения препарата, он быстро удаляет небольшие трещины и царапины поликарбонатного стекла. Попутно состав ликвидирует характерную желтизну фар, помутнение и блеклые пятна эрозии, возникшие на них при эксплуатации. Сама полировочная паста удобна в применении – легко наносится, быстро подсыхает и хорошо растирается. После такой обработки головные «плафоны» приобретают исходную прозрачность, что заметно повышает яркость их свечения.

АРОМАТ, КОТОРЫЙ БОДРИТ

К слову, сегодня среди продуктов современной автокосметики вполне можно подыскать для водителя неплохой подарок из категории походных освежителей воздуха. Скажем, в последнее время на нашем рынке появились автомобильные ароматизаторы нового поколения, выделяющиеся на фоне аналогов не только отменным качеством используемого парфюма, но и увеличенным сроком действия. В их ассортименте есть немало и отечественных душистых изделий, представленных различными комбинациями оригинальных ароматов.

Фото портала АвтоВзгляд.

Особый интерес представляют премиальные жидкостные ароматизаторы, отличающиеся ненавязчивостью восприятия запаха, что во многом обусловлено применением высококачественных натуральных отдушек. Причем, что немаловажно, в качестве наполнителей, излучающих ароматы, здесь часто применяют эссенции от известных производителей.

Так, в изделиях популярных серий Premium Line и Light Line используются изысканные и легкие ароматы, созданные по образу и подобию классического мужского парфюма. Хорошие отзывы пользователей получила и серия De Joie, включающая в себя яркие ароматы, сделанные на основе популярных природных запахов и парфюмерных отдушек. Их сочетания создают в салоне машины сочные и бодрящие оттенки, которые так ценятся многими водителями.