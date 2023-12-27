Сколько нужно выпить безалкогольного вина, чтобы получить проблемы с ГИБДД

Безалкогольное вино — отнюдь не «путь к резиновой женщине», как может показаться на первый взгляд. Особенно наглядно это утверждение доказывается во время больших семейных праздников — таких как дни рождения или новогодние торжества. Когда кому-то приходится отказывать себе в алкогольных возлияниях ради возможности развезти по домам родственников и друзей. Но это не повод, чтобы не поднимать бокалы наравне со всеми! Для таких случаев используют безалкогольное вино.
Его получают разными способами из вина настоящего, спиртоодержащего. Самый распространенный метод заключается в выпаривании при низких температурах в вакууме. Сначала из «исходника» извлекают ароматические вещества и конденсируют их в отдельную емкость. Далее температуру слегка повышают и удаляют спирт. После этого «ароматику» возвращают в оставшуюся жидкость и получают готовый продукт — «почти вино».
Нюанс в том, что полностью избавиться от «градусов» невозможно. В любом безалкогольном вине содержится 0,1—0,5% спирта. То есть употребляя такой напиток, человек все равно «алкоголизируется». Не в такой степени, как в случае с нормальным вином, но — тем не менее. Напомним, что по российским законам водитель считается нетрезвым, когда прибор контроля показывает более 0,3 промилле спирта в крови или 0,16 мг/л его паров в выдыхаемом воздухе.
В обычном вине, в зависимости от сорта, содержится 9—14% спирта. Исходя из этого факта можно сказать, что организм среднестатистического мужчины переработает алкоголь из одного бокала виноградного напитка примерно за три часа. Аналогичная емкость, содержащая 0,1—0,5% опьяняющей субстанции, будет «нейтрализована» минут за 10. В случае употребления водителем в ударном темпе бутылки безалкогольного вина, полицейский алкотестер, вероятно, кое-что зафиксировать сможет. Особенно если испытуемый недавно курил сигарету или пускал дымы вейпом.
Но до критических цифр 16 мг/л на экранчике алкотестера дело может дойти лишь при самом несчастливом для водителя стечении обстоятельств. Но не стоит расслабляться. Поскольку после употребления заметных объемов любого вина человек начинает соответствующим образом благоухать. В «безалкогольном» случае о перегаре речь не идет.
Но остальной спектр сопутствующих запахов в его дыхании присутствовать будет. Что даже при «нулях» на экране алкотестера наверняка сподвигнет офицера ДПС отвезти «клиента» на медосвидетельствование. Подобный сценарий, как минимум, сильно задержит его возвращение домой с вечеринки. Вывод из всего вышесказанного следующий: употребление безалкогольного вина сохранит водителю трезвость, но не спасет его от «разборок» с ГИБДД.