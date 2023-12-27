Сколько нужно выпить безалкогольного вина, чтобы получить проблемы с ГИБДД

Безалкогольное вино — отнюдь не «путь к резиновой женщине», как может показаться на первый взгляд. Особенно наглядно это утверждение доказывается во время больших семейных праздников — таких как дни рождения или новогодние торжества. Когда кому-то приходится отказывать себе в алкогольных возлияниях ради возможности развезти по домам родственников и друзей. Но это не повод, чтобы не поднимать бокалы наравне со всеми! Для таких случаев используют безалкогольное вино.

Его получают разными способами из вина настоящего, спиртоодержащего. Самый распространенный метод заключается в выпаривании при низких температурах в вакууме. Сначала из «исходника» извлекают ароматические вещества и конденсируют их в отдельную емкость. Далее температуру слегка повышают и удаляют спирт. После этого «ароматику» возвращают в оставшуюся жидкость и получают готовый продукт — «почти вино».

Нюанс в том, что полностью избавиться от «градусов» невозможно. В любом безалкогольном вине содержится 0,1—0,5% спирта. То есть употребляя такой напиток, человек все равно «алкоголизируется». Не в такой степени, как в случае с нормальным вином, но — тем не менее. Напомним, что по российским законам водитель считается нетрезвым, когда прибор контроля показывает более 0,3 промилле спирта в крови или 0,16 мг/л его паров в выдыхаемом воздухе.