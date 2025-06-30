Доводчик багажника: сколько стоит дооснастить автомобиль модной опцией

Появление нового автомобиля, оснащенного очередной «божественной» функцией, должно, по замыслу маркетолога, стимулировать на покупку этой машины. Однако в наших широтах так происходит не всегда: чаще мы, удивившись и восхитившись, начинаем думать об установке чего-то подобного на свою «ласточку». И китайцы, постоянно мониторящие наши «хотелки», в этом активно помогают. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Примерно сотню лет человечество жило с автомобилями, багажник которых нужно было открывать рукой. Жило и, честно говоря, особо не тужило: хватало мышечной массы и ловкости, чтобы распахнуть пятую дверь. Но лучшей доли нам хочется примерно всегда, поэтому еще в пятидесятых компания Ford предложила открытие багажника одной рукой.

А спустя пару лет Buick оснастила тяжелую дверь противовесом, толкающим ее вверх, когда замок разблокирован. В 1956-м Дик Тиг разработал инновационный Packard Predator, в котором, в числе прочего, был и электропривод багажника. Минуло более 60 лет, а эта простая по нынешним меркам опция продолжала будоражить отечественных водителей и быть недоступной для отечественных автостроителей. Впрочем, кого и когда это останавливало?

Первым делом применили, традиционно, «кустарщину»: опцией открытия багажника с кнопки дооснащали автомобили, что не имели оной лишь в силу бедной комплектации. Необходимые запчасти покупали на разборке и устанавливали самостоятельно. Долго, дорого, хлопотно, но на то он и первый шаг!

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Позже, осознав принцип устройства и механику процесса, привода начали «колхозить» на все подряд: от Cadillac до «Москвича», причем того самого, 2141 который.

С появлением великой китайской барахолки, позволяющей при определенном терпении и желании найти все для всего, кит-комплекты для установки желаемой функции начали поставлять не только для «премиальных» авто, но и для «Жигулей».

Китайский набор, адаптированный, как правило, под конкретную марку и модель, позволяет сделать доработку еще и аккуратно: красивая клавиша, трафареты под вырез пластика, собранная проводка. С годами качество только росло, а цена — падала.

Наконец появились и организации, ответственно заявляющие о своем умении оснастить кнопкой открытия багажника любую машину — было бы желание и возможности. Объем «возможностей» невелик — 5000 рублей. А удовольствия — куда больше и на каждый день.

Сегодня электропривод багажника — привычная и ничем не выдающаяся опция, которой могут похвастать практически все современные автомобили. Покупателя таким не привлечь — само собой разумеющееся. Верно и обратное: ее отсутствие — причина для недоумения покупающего и повод для скидки. Каменный век какой-то: нет электропривода багажника! Что же, руками его открывать что ли?..