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Доводчик багажника: сколько стоит дооснастить автомобиль модной опцией

Цена вопроса не разорит даже владельца старого «жигуля»

Появление нового автомобиля, оснащенного очередной «божественной» функцией, должно, по замыслу маркетолога, стимулировать на покупку этой машины. Однако в наших широтах так происходит не всегда: чаще мы, удивившись и восхитившись, начинаем думать об установке чего-то подобного на свою «ласточку». И китайцы, постоянно мониторящие наши «хотелки», в этом активно помогают. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Доводчик багажника: сколько стоит дооснастить автомобиль модной опцией

Примерно сотню лет человечество жило с автомобилями, багажник которых нужно было открывать рукой. Жило и, честно говоря, особо не тужило: хватало мышечной массы и ловкости, чтобы распахнуть пятую дверь. Но лучшей доли нам хочется примерно всегда, поэтому еще в пятидесятых компания Ford предложила открытие багажника одной рукой.

А спустя пару лет Buick оснастила тяжелую дверь противовесом, толкающим ее вверх, когда замок разблокирован. В 1956-м Дик Тиг разработал инновационный Packard Predator, в котором, в числе прочего, был и электропривод багажника. Минуло более 60 лет, а эта простая по нынешним меркам опция продолжала будоражить отечественных водителей и быть недоступной для отечественных автостроителей. Впрочем, кого и когда это останавливало?

Первым делом применили, традиционно, «кустарщину»: опцией открытия багажника с кнопки дооснащали автомобили, что не имели оной лишь в силу бедной комплектации. Необходимые запчасти покупали на разборке и устанавливали самостоятельно. Долго, дорого, хлопотно, но на то он и первый шаг!

Фото freepik.com
Фото freepik.com

Позже, осознав принцип устройства и механику процесса, привода начали «колхозить» на все подряд: от Cadillac до «Москвича», причем того самого, 2141 который.

С появлением великой китайской барахолки, позволяющей при определенном терпении и желании найти все для всего, кит-комплекты для установки желаемой функции начали поставлять не только для «премиальных» авто, но и для «Жигулей».

Китайский набор, адаптированный, как правило, под конкретную марку и модель, позволяет сделать доработку еще и аккуратно: красивая клавиша, трафареты под вырез пластика, собранная проводка. С годами качество только росло, а цена — падала.

Наконец появились и организации, ответственно заявляющие о своем умении оснастить кнопкой открытия багажника любую машину — было бы желание и возможности. Объем «возможностей» невелик — 5000 рублей. А удовольствия — куда больше и на каждый день.

Сегодня электропривод багажника — привычная и ничем не выдающаяся опция, которой могут похвастать практически все современные автомобили. Покупателя таким не привлечь — само собой разумеющееся. Верно и обратное: ее отсутствие — причина для недоумения покупающего и повод для скидки. Каменный век какой-то: нет электропривода багажника! Что же, руками его открывать что ли?..

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