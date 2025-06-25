444

Какое моторное масло лучше залить на лето: полный гид для автовладельцев

Нюансы выбора лубриканта

Лето — время частых и долгих поездок, жарких трасс при постоянно работающем кондиционере. То есть повышенные нагрузки на двигатель — обеспечены. В таких условиях моторное масло становится чуть ли не главным защитником от перегрева и износа силового агрегата. Но как выбрать правильную смазку? Разберемся детально, ведь этот вопрос волнует каждого автовладельца, особенно дальним вояжем на «юга»...

Поделиться
Автор
Иван Флягин

Изображение Какое моторное масло лучше залить на лето: полный гид для автовладельцев

И сразу скажем, что автопроизводитель уже предусмотрел все возможные сценарии использования машины. В руководстве по ее эксплуатации указаны, в частности, допустимые классы вязкости и стандарты качества.

Например, среди предложенных вариантов могут быть 5W-30, 5W-40 или 10W-40. Остается только выбрать подходящее для лета. Ну и не отступать от этих рекомендаций — значит рисковать ресурсом двигателя.

КАКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЛУЧШЕ

Первая цифра в маркировке (перед буквой W) отвечает за зимние свойства масла и летом не столь важна. А вот второе число — ключевое. Оно показывает, как ведет себя лубрикант при рабочих температурах двигателя (обычно 90-100°C). Чем жарче на улице, тем выше должно быть это значение.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Но здесь есть важный нюанс: нельзя выходить за рамки, установленные автостроителем. Если в инструкции указано 5W-30, а вы зальете 10W-40 — это допустимо, но экспериментировать с более густыми маслами (например, 20W-50) без одобрения автопроизводителя нельзя — опасно. Но если в мануале разрешены 5W-30 и 5W-40, можно выбрать более густое, особенно для южных регионов.

А ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ИЗНОШЕН?

Бытует мнение, что для старых моторов нужно более вязкое масло — якобы оно лучше защищает детали. На самом деле, если двигатель начал «есть» смазку, проблема не в ней, а в механическом износе движка. Так что тут лучше заняться ремонтом, чем надеяться на волшебные свойства автохимии.

Помимо вязкости, важно учитывать стандарты API, ACEA или ILSAC, указанные в том же мануале. Минимальные требования нарушать нельзя, а вот превышать — запросто. Например, если к заливу в систему допускается масло класса API SN, то SP (более новый стандарт) подойдет еще лучше.

ЛЕТНИЙ ИДЕАЛ

Главный враг масла в жару — окисление. Высокие температуры ускоряют его старение, особенно когда система охлаждения работает на пределе из-за, например, забитого радиатора или неисправного вентилятора.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Поэтому хорошо, если в летнее масло входит мощный антиокислительный пакет присадок, включающий в себя как минимум три типа антиоксидантов: солей молибдена, ароматических аминов, беззольных фенолов. Кстати сказать, в этом смысле синтетические масла предпочтительнее минеральных или полусинтетических — они лучше противостоят высоким температурам и меньше подвержены окислению.

Однако даже самое лучшее и проверенное масло — лишь часть системы защиты движка. Если он, скажем, уже перегревался, даже дорогая синтетика не компенсирует последствия, особенно в дальнем автопутешествии. Лучшая стратегия тут — устранить неисправности до их критического проявления, а уже потом выбирать оптимальную смазку для летних условий.

Поэтому стоит проверить несколько ключевых моментов. В первую очередь, как уже говорилось, систему охлаждения. Старый или разбавленный антифриз теряет свои свойства и хуже отводит тепло. Неисправный термостат, заклинивший в закрытом положении, не даст охлаждающей жидкости циркулировать по большому кругу, что быстро приведет к перегреву. Забитые соты радиатора или неработающий вентилятор ухудшают теплообмен, особенно в пробках.

Циркуляция масла тоже играет важную роль. Забитый масляный фильтр снижает давление в системе, а изношенный масляный насос не обеспечивает достаточную подачу смазки к нагруженным деталям. Да и другие факторы, такие как неправильно выставленное зажигание, низкокачественное топливо, вызывающее детонацию, или подклинивающие тормоза, увеличивающие нагрузку на двигатель, тоже могут стать причиной перегрева.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует