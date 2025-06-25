Какое моторное масло лучше залить на лето: полный гид для автовладельцев

Лето — время частых и долгих поездок, жарких трасс при постоянно работающем кондиционере. То есть повышенные нагрузки на двигатель — обеспечены. В таких условиях моторное масло становится чуть ли не главным защитником от перегрева и износа силового агрегата. Но как выбрать правильную смазку? Разберемся детально, ведь этот вопрос волнует каждого автовладельца, особенно дальним вояжем на «юга»...

И сразу скажем, что автопроизводитель уже предусмотрел все возможные сценарии использования машины. В руководстве по ее эксплуатации указаны, в частности, допустимые классы вязкости и стандарты качества.

Например, среди предложенных вариантов могут быть 5W-30, 5W-40 или 10W-40. Остается только выбрать подходящее для лета. Ну и не отступать от этих рекомендаций — значит рисковать ресурсом двигателя.

КАКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЛУЧШЕ

Первая цифра в маркировке (перед буквой W) отвечает за зимние свойства масла и летом не столь важна. А вот второе число — ключевое. Оно показывает, как ведет себя лубрикант при рабочих температурах двигателя (обычно 90-100°C). Чем жарче на улице, тем выше должно быть это значение.

Фото: globallookpress.com

Но здесь есть важный нюанс: нельзя выходить за рамки, установленные автостроителем. Если в инструкции указано 5W-30, а вы зальете 10W-40 — это допустимо, но экспериментировать с более густыми маслами (например, 20W-50) без одобрения автопроизводителя нельзя — опасно. Но если в мануале разрешены 5W-30 и 5W-40, можно выбрать более густое, особенно для южных регионов.

А ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ИЗНОШЕН?

Бытует мнение, что для старых моторов нужно более вязкое масло — якобы оно лучше защищает детали. На самом деле, если двигатель начал «есть» смазку, проблема не в ней, а в механическом износе движка. Так что тут лучше заняться ремонтом, чем надеяться на волшебные свойства автохимии.

Помимо вязкости, важно учитывать стандарты API, ACEA или ILSAC, указанные в том же мануале. Минимальные требования нарушать нельзя, а вот превышать — запросто. Например, если к заливу в систему допускается масло класса API SN, то SP (более новый стандарт) подойдет еще лучше.

ЛЕТНИЙ ИДЕАЛ

Главный враг масла в жару — окисление. Высокие температуры ускоряют его старение, особенно когда система охлаждения работает на пределе из-за, например, забитого радиатора или неисправного вентилятора.

Фото: globallookpress.com

Поэтому хорошо, если в летнее масло входит мощный антиокислительный пакет присадок, включающий в себя как минимум три типа антиоксидантов: солей молибдена, ароматических аминов, беззольных фенолов. Кстати сказать, в этом смысле синтетические масла предпочтительнее минеральных или полусинтетических — они лучше противостоят высоким температурам и меньше подвержены окислению.

Однако даже самое лучшее и проверенное масло — лишь часть системы защиты движка. Если он, скажем, уже перегревался, даже дорогая синтетика не компенсирует последствия, особенно в дальнем автопутешествии. Лучшая стратегия тут — устранить неисправности до их критического проявления, а уже потом выбирать оптимальную смазку для летних условий.

Поэтому стоит проверить несколько ключевых моментов. В первую очередь, как уже говорилось, систему охлаждения. Старый или разбавленный антифриз теряет свои свойства и хуже отводит тепло. Неисправный термостат, заклинивший в закрытом положении, не даст охлаждающей жидкости циркулировать по большому кругу, что быстро приведет к перегреву. Забитые соты радиатора или неработающий вентилятор ухудшают теплообмен, особенно в пробках.

Циркуляция масла тоже играет важную роль. Забитый масляный фильтр снижает давление в системе, а изношенный масляный насос не обеспечивает достаточную подачу смазки к нагруженным деталям. Да и другие факторы, такие как неправильно выставленное зажигание, низкокачественное топливо, вызывающее детонацию, или подклинивающие тормоза, увеличивающие нагрузку на двигатель, тоже могут стать причиной перегрева.