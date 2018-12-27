Заправки на смену торговым центрам

В свою очередь, у лидеров топливного рынка идея диверсификации бизнеса АЗС давно является одной из приоритетных в сегменте розничной торговли горючим. По словам участников «круглого стола» «Тренды развития топливного розничного рынка и автозаправочных станций в 2019 году», прошедшего в середине декабря, зарабатывать на сопутствующих товарах не менее прибыльно, чем на продаже непосредственно горючего.

Долгие годы отечественные АЗС можно было расценивать исключительно в качестве места, куда люди приезжали заправиться топливом — на станциях отсутствовал даже минимальный набор дополнительных услуг. Затем наши соотечественники, ощутив на себе высокий уровень качества обслуживания на зарубежных автозаправках, потребовали, чтобы российские АЗС ничуть не уступали иностранным аналогам.

«Первыми работу (по расширению услуг и товаров на АЗС) начала в 1990-е годы British Petroleum, — вспоминает гендиректор „ИнфоТЕК-Терминал“ Рустам Танкаев. — Заправки BP воспринимались как первые „Макдональдсы“ — они привлекали своими магазинами, кафе и мелкими услугами, например, подкачкой шин. Сейчас эта практика общепринята и широко распространена». Еще 10–15 лет назад магазины и кафе на российских АЗС редко встречались, но сегодня это лишь минимальный набор стандартных услуг. Отечественные заправки стараются работать как торговые комплексы, где можно перекусить, отдохнуть, приобрести все необходимые товары, нежели просто оставаться местами, где можно купить только горючее.

Розничные сбытовые сети стараются работать по примеру развитых стран мира, в которых не менее 50%, а в иных случаях — до 70% дохода приносит АЗС продажа сопутствующих основному занятию изделий и услуг. «На трассовых заправках Германии, Италии и Австрии существуют магазины с товарами первой необходимости, супермаркеты с широкой линейкой продукции, аптеки, рестораны, а также чайные и кофейни с прекрасной выпечкой», — отмечает председатель правления Совета по товарным рынкам Илья Мороз.

По мнению эксперта, в России это направление бизнеса заправочных комплексов должно развиваться. «Основная прибыль АЗС в крупных городах формируется от продажи крупных объемов бензина, — полагает эксперт Илья Мороз. — На трассе ставку нужно делать на дополнительный сервис». В настоящее время нашей стране еще далеко от идеала. В небольших районах России средний чек на автозаправочных станциях составляет всего 100–150 рублей.

Вместе с тем крупные отечественные компании все активнее развивают сопутствующий бизнес. «Например, „Роснефть“ стремится довести показатель доходов от реализации дополнительных товаров на АЗС в ближайшем будущем до 25% от общей выручки, — отмечает старший аналитик „БКС-Капитал“ Сергей Суверов. — Это способствует прибыльности розничного сегмента и повышает лояльность клиентов». Многие западные компании уже давно кооперируются с ретейлерами. Например, BP тесно сотрудничает с английским торговым холдингом Marks&Spenser.

«В России топливным компаниям стоит делать упор не только на мировые лейблы, но и на магазины „средней руки“, которые смогут поставлять товары для слабо обеспеченных групп граждан. Необязательно торговать популярными и дорогими сортами кофе. В Саратовской области продают на автозаправках обычные блинчики, что и дешевле, и выгодней для автозаправщиков», — полагает Суверов.

Впрочем, понятие «дополнительные услуги» на АЗС заключается не только в обустройстве заправки небольшим супермаркетом и заурядной бакалеей. Помимо топливных станций, представленных стандартным набором товаров — магазином и крохотной закусочной, — существуют также трассовые АЗС, которые являются одним из основных звеньев многофункциональных комплексов. В частности, активно развиваются кафе при автозаправках как стандартного, небольшого формата — для потребителей, которые находятся в 5 км от дома, так и для дальнобойщиков, которые проезжают по 500 км в день.

Развитие заправок является стимулом для поднятия на новый уровень туристического бизнеса в России. Среди наиболее интересных инициатив сбытовых топливных компаний — проект «Роснефти» на Ладожском озере во Владимирской бухте, где строится автозаправочный комплекс. В него будут входить шестиэтажная гостиница, речной порт и спортивный комплекс. Все это вместе направлено на развитие не только заправок, но и всего туристического бизнеса, связанного с посещением святынь Русского Севера. Есть и другие проекты. Уже возводятся несколько комплексов вдоль трассы Москва — Санкт-Петербург, в которых также можно будет найти торговые площадки, кафе и рестораны.

«Для россиян, кто путешествует на дальние расстояния на собственном транспорте, доступные по цене и качеству обслуживания гостиницы станут наиболее выводным вариантом», — отмечает Сергей Суверов.

Роман Николаев