Чего нельзя делать при запуске двигателя в сильный мороз

Ни для кого не секрет, что «зимняя» эксплуатация машины несколько отличается от летней. Взять, к примеру, запуск двигателя — элементарную, казалось бы, процедуру. В морозное время года водителям, которые действительно беспокоятся о состоянии своей «ласточки», следует быть предельно осторожными, проворачивая ключ в замке зажигания. Ведь одно неверное движение, и автомобиль уже едет на эвакуаторе в сервис.

НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ

Многие современные водители не привыкли задерживать ключ зажигания в положении ON — они что летом, что зимой сразу же переходят к запуску стартера. И если в жаркое время года это не так критично, то в морозное — делать так уж точно не стоит. Как бы вы не торопились, подождите 3—5 секунд, пока на приборной панели не погаснут все «лишние» индикаторы, а бензонасос не «подтянет» немного топлива.