Чего нельзя делать при запуске двигателя в сильный мороз

Запускать мотор умеют все водители — другой вопрос, что лишь немногие знают, как это делать правильно, без вреда для агрегатов. И особенно, если речь идет об эксплуатации автомобиля в морозное время года. Четыре распространенные ошибки, которые допускают практически все автовладельцы, «пробуждая» двигатель ото сна зимой — в материале портала «АвтоВзгляд».
Ни для кого не секрет, что «зимняя» эксплуатация машины несколько отличается от летней. Взять, к примеру, запуск двигателя — элементарную, казалось бы, процедуру. В морозное время года водителям, которые действительно беспокоятся о состоянии своей «ласточки», следует быть предельно осторожными, проворачивая ключ в замке зажигания. Ведь одно неверное движение, и автомобиль уже едет на эвакуаторе в сервис.
НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ
Многие современные водители не привыкли задерживать ключ зажигания в положении ON — они что летом, что зимой сразу же переходят к запуску стартера. И если в жаркое время года это не так критично, то в морозное — делать так уж точно не стоит. Как бы вы не торопились, подождите 3—5 секунд, пока на приборной панели не погаснут все «лишние» индикаторы, а бензонасос не «подтянет» немного топлива.
РАСЦЕПЛЕНИЕ
Другая распространенная ошибка присуща владельцам автомобилей на «механике», которые запускают стартер, не выжимая педаль сцепления. Еще в автошколах курсантов учат заводить мотор, «отсоединив» коробку передач от двигателя. Ведь в противном случае нагрузка на стартер значительно возрастает — ему приходится вращать, помимо коленвала мотора, шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле.
И ЕЩЕ РАЗОК
А что делает большинство шоферов, когда понимает, что стартер «схватывать» не намерен? Правильно, предпринимает множество безуспешных попыток запустить мотор, заливая тем самым свечи. Запомните: удерживать ключ зажигания в положении START можно не более 10 секунд. При этом количество подходов должно быть ограничено четырьмя-пятью. Машина не заводится? Вытаскиваем ключ и приступаем к поиску причины.
ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ ХУЖЕ
Допустим, мотор запустился без каких-либо нареканий. И можно уже аккуратно трогаться, так нет же — водитель выжидает еще 10—15 минут. Он убежден: в морозное время года двигателю обязательно нужно дать поработать на холостых, а ведь это глубокое заблуждение. Одной-двух минут агрегатам и системам вполне достаточно, чтобы «собраться с силами» и приступить к работе.