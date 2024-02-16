Если эффекта нет: как правильно использовать преобразователь ржавчины для авто

Глаза разбегаются от количества различных средств, позволяющих победить ржавчину в зародыше и навсегда: дорогие и дешевые, импортные и отечественные. На любой вкус, цвет и кошелек. Покупая, думаешь, что вот еще немного, и главный враг автомобиля будет повержен. Но воз и ныне там. Почему так происходит? Необъяснимые причины бездействия «волшебной таблетки» — в материале портала «АвтоВзгляд».

Более десяти лет назад, когда автомобильный рынок России развивался семимильными шагами в сторону европейского сада, из китайских машин мы знали только Chery Amulet, под LADA почти всегда подразумевалась «классика», а на прилавках автомагазинов, на развалах и в рыночных павильончиках появилось средство, способное перевернуть мир отечественного водителя — преобразователь ржавчины. Рецепт прост, как автомат Калашникова, а результат феноменален: мажешь пораженный участок, а получаешь чистый металл, да еще и под защитным слоем. Надо брать!

Откровенно говоря, каждому ведь хочется, чтобы «испачкал» железо специальным, но недорогим составом, подул-поплевал, и вся ржавчина разом исчезла. Мы же в лучшее всегда верим, а надежда испокон веков умирает последней. И вот в очередной раз нам кажется, что «рыжая» больше не страшна – есть же лекарство! Однако на практике так не бывает, сколько подорожников ни прикладывай: ржавчина — в тот момент, когда показывается на глаза — уже глубоко в металле. Полностью ее удалить можно только «болгаркой», а в некоторых, особо запущенных случаях — еще и с применением сварки.

Но в составе ли преобразователя ржавчины истинная причина неудач?

Фото: globallookpress.com

Конечно, ни на какое «чудодействие» этот продукт не претендовал изначально, но свою роль сыграло и природное отвращение россиян к разного рода инструкциям. А ведь там черным по белому написано, что надо сначала зачистить поверхность, убрав рыхлую ржавчину. Зачистить до металла, чтобы остались только точки, с которыми всем этим составам и предстоит работать!

После — нанести жижу, подождать, а потом смыть. Смывать опытные товарищи по несчастью рекомендуют с применением, между прочим, соды. Более того, поверхностное размахивание кисточкой вряд ли чем-то поможет: те, кому удалось добиться успеха, не скрывают, что они пользовались специальными ершиками, установленными на шуруповерт, которыми тщательно обрабатывали всю поверхность.

К слову, обещанный «защитный слой» — это не бронебойное покрытие, как казалось многим, а тонюсенькая прослоечка, нуждающаяся в покрытии травящим грунтом, потом акриловым, потом краской, а сверху — лаком. Если действовать именно в такой последовательности, то ржа действительно вылезет намного позже и достанется, с высокой долей вероятности, уже следующему владельцу автомобиля.

Чудес не бывает, а за 150 рублей по акции — особенно.