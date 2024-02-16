Можно ли сегодня капитально отремонтировать подержанную машину за 500 00 рублей

Российские автосалоны опустели сегодня по целому ряду причин, но основная – четырехколесный товар невероятно дорог. Число страждущих не соответствуют предложению, а кредитный аргумент сменил полярность: под 35% процентов новые машины брать не будут. Так что же делать? Ответ прост: чинить, что имеется. И тому есть вполне адекватные, подкрепленные математикой доводы. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Честно говоря, покупка новенького авто прямо сейчас выглядит некоторой авантюрой: согласно среднестатистическому расчету, финансово грамотный покупатель может позволить себе автомобиль по цене, равной сумме дохода за год. Обращаемся к статистике Росстата: в среднем по стране – 857 000 рублей. А теперь открываем широкое российское предложение и узнаем, что в эту финансовую нишу попадает один единственный автомобиль, да и тот – не всегда. Это LADA Granta. Впрочем, купить ее за 850 000 тысяч – тот еще квест, пройти который удастся не каждому.

Кредит – не предлагать. Даже специалисты называют нынешние ставки заградительными, то есть препятствующими необдуманным и невзвешенным покупкам. Тем более, столь большим, как автомобиль. Более того, банки, подстраиваясь под новые требования ЦБ, стараются кредиты особо не выдавать, боясь раздувания пузыря «плохих долгов». Давайте начистоту: второе по значимости приобретение в жизни, после недвижимости, нуждается в долгой подготовке. Гараж – не в счет.

Фото АвтоВзгляд.

Так стоит ли «идти ва-банк», надеяться на премию или внезапно усопшего доселе неизвестного родственника-миллиардера, пожелавшего оставить все свое состояние лично вам? Ответ очевиден: приобретение новой машины для 98% населения прямо сейчас – необоснованный риск. Выход – вторичный рынок или уже имеющийся автомобиль, который следует привести в надлежащее состояние, позволяющее безбоязненную эксплуатацию. Сложно? Да. Дорого? Да.

Альтернативы? Нет. Видимо, придется написать список и строго ему следовать: тормоза-подвеска-двигатель-коробка-кузов, примерно в такой расстановке. По нему и пойдем: полная переборка среднестатистического тормозного механизма с покупкой новых колодок и новых же тормозных дисков обойдется примерно в 5000 рублей. Умножаем на четыре и получаем первую строчку- 20 000 рублей. Делаем, естественно, сами, мы же не миллионеры пока. Впрочем, в этом направлении никаких сложностей нет и быть не может.

Далее – подвеска. Тут уже требуется намного больше инвестиций и времени, однако уж больно много от этого узла зависит. Вся безопасность на дороге, например. Расчет полной переборки с заменой сайлент-блоков, стоек и прочих сочленений – уникален для каждого случая, но если отложить 50 000 рублей вперед и 30 000 рублей – назад, то точно уложишься. Оставшееся можно смело переносить в следующий раздел, в котором предстоят действительно большие траты.

Фото АвтоВзгляд.

Переборка двигателя дешевле 100 000 рублей – мы про импортный автомобиль – технически невозможна. Ремонт – возможен, обслуживание, пусть и максимально комплексное, с заменой не только масла, ремней и фильтров, но и всех сальников, уплотнителей, некоторых датчиком и кое-чего по мелочи – возможно. Переборка – от 150 000 рублей. Уж больно дороги сейчас запчасти, а коль делаем для себя – то качественно и надолго. Чтобы три-пять лет бед не знать. Так что 150 000 рублей считаем, 200 000 рублей – держим в уме.

Обновить классический автомат или наиболее распространенный вариатор Jatco – дорого. Поэтому будем не вкладываться в работу, а искать контрактную деталь. Спасибо социальным сетям, а так же дальневосточным и сибирским разборкам, где любой узел, особенно если речь идет о японской машине, найти можно. Впрочем, и на «европейку», и на «корейку», простите, не удержался, там найдется немало интересного и нужного. Цена вопроса – около 50 000 рублей. Кому-то повезет, а кому-то – нет и придется заплати больше. Но медианная цена – примерно такая.

Кузов. Тут предстоит ценовая бесконечность, но растянутая по времени: полностью «облить» автомобиль с заменой гнилых порогов, ремонтными вставками и прочими «хотелками» мастера оценили в 200 000 рублей. Из срочного – пороги, пара элементов и 50 000 рублей. Берем по верхней планке – двести тысяч и точка. Делаем хорошо, материалы используем дорогие, на выходе – конфета и «ласточка».

Фото АвтоВзгляд.

Пора подвести итог: общее вложение в очень неухоженный и даже запущенный автомобиль, которому давно не хватало хозяйской руки – около полумиллиона рублей. И эта цифра – растянутая по времени, которая может варьироваться и нарастать по возможности, а не по письму из банка.

Годы напролет российского водителя лечили и учили из всех утюгов: лучшая машина – это новая машина. Чем чинить и вкладывать, лучше взять и ездить. Аргументация понятная и приятная, чего уж там, мало кто по собственной воле будет сидеть в сервисах или лежать под капотом, однако у всего есть срок годности. И у вышеописанного постулата он вышел. Иссяк. Закончился. Несите новый.

А заключается он в том, что мы живем в удивительной стране, где каждый прибор должен служить до полного малекулярного разложения, а чтобы помочь ему в этом, найдется и мастер, и запчасть. Хотите с комфортом – вызывайте, а коли желаете дешевле – разбирайтесь. Все инструкции уже есть в интернете.