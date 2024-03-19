Эксперт рассказал, как избежать покупки поддельного моторного масла

С уходом крупных брендов на российский рынок начали поставлять расходники по параллельному импорту, но вместе с оригинальной продукцией в страну хлынул и контрафакт. Впрочем, избежать покупки некачественного моторного масла вполне реально, если следовать простым правилам.

Как рассказал нашим коллегам из «Российской газеты» директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов, выбирая торговую точку, стоит отдавать предпочтение проверенным автомагазинам и автосервисам, а в идеале они должны являться официальными дилерами тех или иных брендов масел. В случае проблем такой продавец обеспечит необходимую поддержку.

— Покупка моторного масла на маркетплейсах может представлять определенные риски — например, приобрести поддельное или некачественное моторное масло, а также с истекшим сроком годности. В дальнейшем это может негативно отразиться на работе двигателя, — предостерегает автоэксперт любителей сэкономить на покупках благодаря заказу товаров в интернете.

Во избежание неполадок Павел Константинов рекомендует проверять уровень масла не реже раза в 2000 км, обращая внимание на состояние смазочных материалов. Щуп на бумаге должен оставлять темный масляный след, не содержащий никаких включений. Интервал замены жидкости зависит от предписанного автопроизводителем регламента, но если состояние машины, условия ее эксплуатации или стиль вождения отличаются от нормальных, масло можно менять вдвое чаще.