Не так плохо, как кажется: проблем с оригинальными автозапчастями в России уже нет

Третий год «сногсшибательных» санкций начинается с разговоров о росте цен, причем цифры называют весьма впечатляющие: +15%. Но есть и второй вопрос: а что с наличием? Реально ли сейчас купить «официальную» запчасть, а не аналог, и сколько времени занимает ожидание? Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Можно с уверенностью говорить, что сегодня рынок запчастей полностью избавился от дефицита, насытился и готов предложить потребителю все, что душе угодно. Только плати. Но тут начинается самое интересное. Цены резко выросли, а некоторые элементы «железного коня» с 2022 года подорожали втрое.

Тормозной диск, стоивший тысячу-полторы, теперь продают за 3000-4000 рублей, а некоторые более сложные «железки» и вовсе могут потянуть на половину стоимости подержанного авто. Как вам, например, бензонасос за 55 000 рублей для Mitsubishi Lancer 9? Тут даже вопросов не стоит, что покупать: конечно, аналог!

Однако, в некоторых случаях нужен все же оригинальный элемент, который еще год назад предстояло подождать несколько месяцев. Простой пример – ремонт по страховке, где аналоги и б/у использовать нельзя. Сегодня все намного проще, чем 12 месяцев назад: на «японцев» и «корейцев» в наличии есть почти все, включая кузовщину и несущие элементы, американские детали под заказ готовы привезти любые, обозначая месяц ожидания, а вот за европейскими придется побегать.

Фото портала АвтоВзгляд.

Причем с BMW и AUDI – проще, а вот Mercedes даст своим владельцам прикурить, а разборщикам – заработать. Многие запчасти приходится ждать, некоторые – до трех-четырех месяцев, а цены – убивают. Так, капот на Jaguar XF, например, выходит за моральную отметку в 500 000 рублей. Детали на французские машины, а также на Volkswagen, быстро находятся в Белоруссии, оттуда же за неделю доезжают до Белокаменной. Стоит только держать в уме, что сроки доставки в последние месяц-два резко выросли. Причины неизвестны.

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В целом же дилеры говорят, что «запчастевый вопрос» решен самими представительствами, а там, где дистрибьюторы не осилили - помогут арабские рынки, на которых готовы продать в Россию все, что угодно. Эмираты – крупнейший в мире торговый хаб, перекрыть который санкциями просто не возможно, поэтому никто и не пытается. Доставка любого груза из ОАЭ занимает до месяца.

Ребром стоит только все тот же вопрос ценообразование: прямого пути пока нет, да и в ближайшее время не предвидится, а наличие в цепочке арабских, казахских и киргизских звеньев удорожает любой элемент вдвое, но обойтись без них пока нельзя. Даже представительства уверенно везут компоненты через вышеперечисленные страны.