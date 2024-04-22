Как автовладельцы выбирают моторные масла в сети Интернет

По данным проведенного исследования, в октябре 2023 года российские пользователи сделали более 1,5 млн запросов со словосочетанием «моторное масло». Отмечается, что показатель оказался ниже марта 2023 года с его рекордом в 3,4 млн запросов, но на 70% превысил уровень октября 2021 года. Из результатов следует, что «самым популярным брендом масел по поисковым запросам является Lukoil (283 тыс. запросов в октябре 2023)». Это вполне объяснимо, поскольку многие отечественные производители достигли ощутимых успехов, вкладывая в производство серьезные ресурсы и осваивая новые технологии.
При этом аналитики сходятся во мнениях, что, помимо сезонного спроса, на рост поисковых запросов моторных масел влияет продолжающийся процесс замены официально ушедших из России зарубежных брендов на качественные отечественные продукты.
При поиске масла на маркетплейсах эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку товаров. Крупные интернет-площадки подсвечивают добросовестных продавцов соответствующими пометками, например: «Оригинал» или «Качество подтверждено». Такие отличительные знаки подтверждают наличие у продавца декларации соответствия и сертификата качества. Кроме того, официальные документы могут свидетельствовать о том, что он выступает официальным дилером производителя.