Как автовладельцы выбирают моторные масла в сети Интернет

Объем интернет-торговли в России по итогам 2023 года увеличился на 28% и составил 6,4 трлн рублей, такую оценку приводит Ассоциация компаний интернет-торговли. Основные продажи приходятся на такие маркетплейсы, как Wildberries, Яндекс. Маркет, OZON, Мегамаркет. Это же относится и к торговле в автомобильной отрасли, в частности моторными маслами. Консалтинговая компания «Би Ту Экс» проанализировала поисковые запросы россиян в Яндексе, касающиеся выбора масел, и выяснила интересные подробности.

По данным проведенного исследования, в октябре 2023 года российские пользователи сделали более 1,5 млн запросов со словосочетанием «моторное масло». Отмечается, что показатель оказался ниже марта 2023 года с его рекордом в 3,4 млн запросов, но на 70% превысил уровень октября 2021 года. Из результатов следует, что «самым популярным брендом масел по поисковым запросам является Lukoil (283 тыс. запросов в октябре 2023)». Это вполне объяснимо, поскольку многие отечественные производители достигли ощутимых успехов, вкладывая в производство серьезные ресурсы и осваивая новые технологии.

При этом аналитики сходятся во мнениях, что, помимо сезонного спроса, на рост поисковых запросов моторных масел влияет продолжающийся процесс замены официально ушедших из России зарубежных брендов на качественные отечественные продукты.