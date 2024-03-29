Российские ученые создали дешевое моторное масло с уникальными свойствами

Во многих странах мира уже достаточно давно созданы технологии производства моторных масел из возобновляемого сырья. Которые, к тому же, ценятся за свою способность к полному разложению в природной среде. В России до последнего времени не уделяли серьезного внимания теме экологичных лубрикантов для двигателей. Однако теперь, судя по всему, наши ученые смогли не просто наверстать упущенное в этой области, но и обогнать зарубежных разработчиков. Так, сотрудники «Южно-Уральского государственного университета» (ЮУрГУ, Челябинск) создали собственную оригинальную технологию получения биоразлагаемого моторного масла.

Заметим, что подобного типа смазка может использоваться не только в автомобилях. Экологичное масло для двигателей внутреннего сгорания крайне востребовано в сфере сельского хозяйства и водного транспорта. Поскольку смазки на основе нефтепродуктов, попадая в почву или воду, надолго отравляют их. А биоразлагаемое масло не наносит вреда окружающей среде.

Известно, что крупнейшие мировые «масляные» компании, создавая экологичные лубриканты, получают их из растительных масел. Чаще всего в качестве исходного сырья используются сафлоровое, кукурузное или рапсовое масло.

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На начальном этапе своих исследований ученые ЮУрГУ пошли по проторенному иностранцами пути. Но в процессе исследований выяснилось, что гораздо перспективнее использовать в качестве добавок в масло сложные эфиры спиртов с многоосновными органическими кислотами.

— Они получаются по довольно простой технологии, в этом их достоинство. При этом растительное масло с этими присадками превосходит по противоизносным свойствам те составы, что представлены на прилавках. У нашей технологии есть и еще одно преимущество: более экономное расходование смазочных материалов при той же степени защиты подвижных частей оборудования, — считает доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Политехнического института ЮУрГУ Игорь Мухортов.

Разработка челябинских ученых уже защищена патентом. В данный момент технология готова к реализации в промышленных масштабах. Организовать производство экологичного отечественного масла можно достаточно оперативно. На это потребуется не более полугода, поскольку все необходимое оборудование выпускается в России, сообщает ТАСС. Характерно, что изготовление уникального смазочного материала тоже не загрязняет окружающую среду.