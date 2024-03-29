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Российские ученые создали дешевое моторное масло с уникальными свойствами

В Челябинске придумали смазку на основе спиртовых эфиров

Уральские ученые разработали оригинальную технологию, позволяющую получать высококачественные экологичные смазочные материалы для различной техники, включая моторные масла. По своим характеристикам они превосходят иностранные аналоги.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Российские ученые создали дешевое моторное масло с уникальными свойствами

Во многих странах мира уже достаточно давно созданы технологии производства моторных масел из возобновляемого сырья. Которые, к тому же, ценятся за свою способность к полному разложению в природной среде. В России до последнего времени не уделяли серьезного внимания теме экологичных лубрикантов для двигателей. Однако теперь, судя по всему, наши ученые смогли не просто наверстать упущенное в этой области, но и обогнать зарубежных разработчиков. Так, сотрудники «Южно-Уральского государственного университета» (ЮУрГУ, Челябинск) создали собственную оригинальную технологию получения биоразлагаемого моторного масла.

Заметим, что подобного типа смазка может использоваться не только в автомобилях. Экологичное масло для двигателей внутреннего сгорания крайне востребовано в сфере сельского хозяйства и водного транспорта. Поскольку смазки на основе нефтепродуктов, попадая в почву или воду, надолго отравляют их. А биоразлагаемое масло не наносит вреда окружающей среде.

Известно, что крупнейшие мировые «масляные» компании, создавая экологичные лубриканты, получают их из растительных масел. Чаще всего в качестве исходного сырья используются сафлоровое, кукурузное или рапсовое масло.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

На начальном этапе своих исследований ученые ЮУрГУ пошли по проторенному иностранцами пути. Но в процессе исследований выяснилось, что гораздо перспективнее использовать в качестве добавок в масло сложные эфиры спиртов с многоосновными органическими кислотами.

— Они получаются по довольно простой технологии, в этом их достоинство. При этом растительное масло с этими присадками превосходит по противоизносным свойствам те составы, что представлены на прилавках. У нашей технологии есть и еще одно преимущество: более экономное расходование смазочных материалов при той же степени защиты подвижных частей оборудования, — считает доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Политехнического института ЮУрГУ Игорь Мухортов.

Разработка челябинских ученых уже защищена патентом. В данный момент технология готова к реализации в промышленных масштабах. Организовать производство экологичного отечественного масла можно достаточно оперативно. На это потребуется не более полугода, поскольку все необходимое оборудование выпускается в России, сообщает ТАСС. Характерно, что изготовление уникального смазочного материала тоже не загрязняет окружающую среду.

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