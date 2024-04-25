Как оптимизировать выбор масел для спецтехники и смешанных автопарков

Сегодня спецтехника в России является серьезным инструментов для обеспечения технологического, транспортного, продовольственного, военного и других видов суверенитета страны. Деятельность любого серьезного предприятия из этих отраслей зависит от глубины и технического состояния своего автопарка. Поэтому наряду с проблемой обновления парка техники серьезно нужно относиться и к ее грамотной и бережной эксплуатации. В немалой степени это касается выбора технических жидкостей.

Особое внимание со стороны технических служб традиционно уделяется выбору моторных масел и других технических жидкостей. От их свойств и стабильности в процессе эксплуатации впрямую зависит надежная работа техники и ресурс ее агрегатов. Особенно актуален данный вопрос для компаний, одновременно эксплуатирующих различную технику. Как в таком случае подходить к выбору? Тем более, что моторные масла для спецтехники отличаются от обычных моторных масел. Они должны быть более устойчивыми к перегреву и высокому давлению, так как двигатели, скажем, карьерных и сельскохозяйственных машин работают в условиях повышенных нагрузок. Также такие масла должны сохранять стабильный уровень вязкости, поскольку часто техника эксплуатируется всесезонно, и иметь максимальные интервалы замены.

Кроме того, для содержание большого склада разных моторных масел для разной техники — это серьезные расходы. Можно ли оптимизировать процесс выбора? Рассмотрим варианты моторных масел, которые могут подойти для самой разной, на первый взгляд, техники на примере линейки продукции известной компании «Стронг Техник», выпускающую широкую линейку смазочных материалов и технических жидкостей под брендом STRONG OIL. 1/4

Для большинства автопарков парков различного профиля

На данный момент значительную часть российского автопарка коммерческой техники и спецтехники составляют пока еще массовые для нас грузовики экологических классов Евро 3 и Евро 4. Они не имеют современных систем очистки выхлопных газов. Это и отечественная техника с нашими и импортными двигателями (КАМАЗ, УРАЛ), а также машины производства ведущих европейских и азиатских производителей — Scania, Volvo, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Renault, DAF, Hyundai, Hino и других возрастом 8-10 лет и старше. Для таких транспортных средств можно рекомендовать масло STRONG OIL UNIVERSAL ENGINE 10W-40 CI-4 E7 B3B4, которое имеет самые востребованные параметры вязкости SAE 10W-40, а также спецификации ACEA (E7, B3/B4 и API (CI-4/SL). Продукт разработан специально для дизельных двигателей коммерческой, строительной, карьерной и сельскохозяйственной техники. Т.е. он оптимально подходит и для техники таких производителей, как CLAAS, John Deere, CASE, New Holland, Massey Ferguson, Fendt, Deutz и других. Кроме того, данное масло можно использовать в дизельных двигателях отечественных мало- и среднетоннажных автомобилей производства завода ГАЗ, Словом, одно масло может закрывать очень серьезную часть потребностей в смазочных материалах среднестатистического и разномарочного грузового парка. 1/4

Для более современной техники, моторы которых рассчитаны на работу на маловязких маслах 5W-30, можно рекомендовать синтетику STRONG OIL UNIVERSAL ENGINE 5W-30. Этот продукт высшего качества, предназначенный для дизельных двигателей коммерческой, строительной, сельскохозяйственной и карьерной техники, имеет соответствует стандартам API CF/SL и ACEA A3/B3 A3/B4. Для обслуживания двигателей машин, оснащаемых системами очистки выхлопных газов, подойдем лубрикант STRONG OIL UNIVERSAL ENGINE 10W-30 LOW SAPS, являющийся полусинтетикой и имеющий соответствия международным API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/SM и ACEA E6/E9.

Если говорить об обслуживании конкретно китайской техники, количество которой у нас в последнее время увеличилось, то о каких-то особых предпочтениях говорить не приходится. Поднебесные моторы и агрегаты не отличаются особыми техническими изысками, поэтому «кормить» их «деликатесами» вовсе нет необходимости. С другой стороны, они, как правило, трудятся, что называется «на износ», поэтому нужно просто не экономить на техническом обслуживании и грамотно подбирать соответствующую характеристикам их двигателей моторную смазку. 1/4

Для техники с большим пробегом

У многих транспортных предприятий на балансе есть магистральная и специальная техника с пробегами в 1 000 000 и более километров, Чтобы продлить ресурс такой техники необходимо использовать более вязкие масла. Моторы такой техники уже имеют довольно серьезный износ и расходуют масло больше заводских нормативов, поэтому в данном случае можно рекомендовать масло STRONG OIL AGRIMOT SDX 15W40 (API CI-4/SL ACEA E7). Данный продукт соответствует требованиям MERCEDES-BENZ: MB-Approval 228.3, DEUTZ: DQC III-05, MAN: M 3275-1, MTU: Catégorie 2, CUMMINS: CES 20078/20077/20076, VOLVO: VDS-3, RENAULT: RLD-2, CATERPILLAR: ECF-2 / ECF-1a, KOMATSU: KES 07-851-1. Подходит для двигателей HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEWHOLLAND, LIEBHERR, JCB, KUBOTA и т.д. Данное моторное масло подойдет также и для техники с моторами устаревших конструкций (Евро-0 — Евро-2), двигатели которых также изношены, а пробеги составляют более 1 500 000 км. Это могут быть, к примеру, автокраны, буровые установки, различные вахтовки, а также компрессорные станции и другая вспомогательная техника.

В линейке STRONG OIL есть также трансмиссионные масла для большинства трансмиссий разных типов и соответствующие последним спецификациям API GL-4, API GL-5 и API GL-5 LS, а также масла для гидравлики. 1/4

Многие автопарки и эксплуатирующие организаций уже перешли на отечественные смазочные материалы, поскольку это не несет в себе никаких сложностей. В отличие от импортных брендов, которые официально покинули российский рынок, но, тем не менее, пытающихся поставлять «непрямыми» способами свои продукты в Россию, наши производители оказывают клиентам всестороннюю техническую поддержку. В частности, специалисты компании «Стронг Техник» помогут подобрать оптимальные смазочные материалы, подходящие для обслуживания самых различных машин парка, а также скорректировать интервалы обслуживания техники, опираясь, в том числе, на износ масла, что позволит сократить эксплуатационные расходы.

С большой долей уверенности можно сказать, что необходимость в параллельном импорте смазочных материалов постепенно сходит на нет. Отечественные производители моторных масел и технических жидкостей смогли наладить производство, а самое главное, неоднократно проверить в деле необходимый для большинства отраслей ассортимент данной продукции.