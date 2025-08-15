На пределе: проверка моторных масел для грузовиков в реальных условиях эксплуатации

Владельцы «железных парков» сегодня столкнулись со сложной задачей: с одной стороны, ушли поставщики привычной и понятной техники, инвестиции в которую можно было точно рассчитать, а с другой — стоимость заемных средств для бизнеса сейчас высока. Поэтому владельцы предприятий троекратно оценили возросшую цену каждой ошибки, каждого дня простоя и каждого нюанса эксплуатации. В частности — выбора правильного моторного масла. Не подведет ли в тех условиях, в которых работает грузовая техника в России? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Справятся ли смазочные материалы с реалиями на земле, а не «на бумаге»?

Режимы, в которых работает тяжелая техника в наших условиях, помноженные на нагрузку каждой единицы парка и лизинговый платеж, — это уравнения, в которых победитель получает все, а проигравший — банкротится. Перед завгаром встает задача обеспечить автопарк качественным сервисом. Каждая сервисная операция требует к себе не просто осмысленного, а очень серьезного подхода. В частности — выбор моторного масла: именно от него напрямую зависит срок службы двигателя, самого дорого узла любого автомобиля. Выпавшая даже на время из обоймы машина — это чистый убыток.

Многие производители смазочных материалов из России просто ушли, их продукцию приобрести сложно, а вероятность получить бочку подделки — высока. Положиться на новое и себя еще не зарекомендовавшее имя — также может быть опасно. Но решения все же есть. Даже сегодня у нас представлены крупные международные игроки рынка с именем, которые вкладывают впечатляющие ресурсы не только в создание продуктов, но и в тестирование в реальных условиях эксплуатации.

Хороший пример — ресурсные испытания моторных масел на базе парка техники горнодобывающего предприятия «Содружество», которое занимается поставками нерудных металлов, включая песок, гравий и другие материалы.

Фото avtovzglyad.ru

Парк компании насчитывает более 30 единиц тяжелой техники, эксплуатируемой в режиме повышенных нагрузок. В двигатели самосвалов Scania было залито синтетическое моторное масло Teboil Super XLD-3 10W-40, разработанное для всесезонной эксплуатации в моторах коммерческого транспорта и спецтехники, требующих увеличенных интервалов замены.

В ходе испытаний отбирались пробы масла и передавались в независимую лабораторию для оценки физико-химических свойств. Зафиксированные в протоколах испытаний результаты позволяют сделать вывод, что масло эффективно: оно защищало двигатель в течение контрольного периода, индикаторы износа остались на околонулевом уровне, а объем загрязнений и признаки деградации оказались незначительны и с запасом укладывались в допустимые параметры.

Состав полностью сохранил антиокислительные, антикоррозионные и моющие свойства. К моменту завершения испытаний моторное масло сохранило значительный запас эксплуатационных свойств, что говорит о его надежности и эффективности. Особенно — в эксплуатации техники в высокоинтенсивных условиях.

Фото avtovzglyad.ru

Международный бренд Teboil, официально представленный в России, имеет в своем активе более чем 60-летний опыт разработок и сотрудничества с ведущими производителями техники и оборудования, что позволяет создавать смазочные материалы, соответствующие высоким международным стандартам качества.

За плечами данного производителя смазочных материалов не один цикл подобных полевых испытаний: применение тех же масел Super XLD-3 10W-40 на предприятии, занимающемся грузоперевозками, показало, что с ними магистральные тягачи выдерживают безопасный межсервисный интервал до 80 тысяч километров.

Участвуя в подобных тестах, владельцы автопарков лишний раз убеждаются, что высокое качество и запас эксплуатационных свойств масел являются необходимым условием для обеспечения бесперебойной работы коммерческого транспорта в суровых условиях эксплуатации. Следствием этого становится не только снижение стоимости перевозок, но и обеспечение защиты двигателей от преждевременного износа и выхода из строя.