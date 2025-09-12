Mazda привезла в Россию фирменный антифриз под брендом MZD

В продуктовую линейку MZD, куда в нашей стране входят различные смазки, тормозные жидкости, фильтры, АКБ и другие автокомпоненты, добавилась сертифицированная охлаждающая жидкость Coolant Long Life. Ее производят, соблюдая фирменные стандарты качества.

Кроме того, японцы торгуют у нас запчастями, включая расходные материалы

Антифриз MZD Coolant Long Life, предназначенный для систем охлаждения автомобилей при температуре до -40 °С, создан на основе высококачественного моноэтиленгликоля. Современные моторы отлично «переваривают» получившийся состав, защищающий алюминиевые детали силовых агрегатовот высокотемпературной коррозии,

Отвечая стандартам ASTM D3306 и JIS K2234, новинка благотворно влияет на свойства уплотнительных материалов и водяной насос, оберегая от появления ржавчины термостаты, радиаторы и другие уязвимые элементы. Помимо всего прочего, антифриз обладает отличными теплообменными свойствами, препятствует образованию осадка и гелей.

В результате система охлаждения становится надежнее. Кстати, новый антифриз поможет обнаружить в ней течи, поскольку содержит флуоресцентный краситель. Приятный бонус заключается в том, что MZD Coolant Long Life можно смешивать с антифризом Mazda FL 22, при необходимости доливая одну жидкость в другую.