Руки коротки: Трамп блефует, угрожая разорить японских автостроителей

Японские аналитики заявили, что последствия от американских санкций будут в семь раз тяжелее, чем казалось раньше. Свои выводы они пытаются подтвердить размером убытков, якобы понесенных компаниями Toyota, Honda и Nissan. Однако портал «АвтоВзгляд» считает, что слушать надо не паникеров-аналитиков, а непосредственно производственников.

Это англоязычный японский журнал Nikkei Asia нагоняет ужас. Ссылаясь на свои источники (кто это такие?), он объявляет о серьезных убытках, которые терпит Toyota. Издание пугает тем, что чистая прибыль компании с апреля по июль 2025 года снизилась на 36,9%, а также прогнозирует, что текущий финансовый год может завершиться падением этого показателя аж на 44,2%. Более того, не один только флагман японской автомобильной промышленности оказался в пролете — Mazda закончила первый квартал с убытками в $313 млн, а Honda — в $201 млн.

ВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Кажется странным игнорирование аналитиками, а также их загадочными источниками того очевидного факта, что свои проблемы часть перечисленных компаний умудрились заполучить еще до того, как взбалмошный хозяин Белого дома объявил о начале тотальной тарифной войны.

А что касается Toyota Motor, то она действительно снизила прогноз по годовой операционной прибыли — но всего на 16%, ибо ее руководство сочло влияние вводимых США рестрикций менее страшным, чем предполагалось изначально.

Фото globallookpress.com

Текущие финансовые трудности могут иметь причины, лишь косвенно связанные с закидонами заокеанского главнюка. К примеру, общая ситуация на мировом авторынке, во многом благодаря продолжающейся китайской экспансии, к излишнему оптимизму совершенно не располагает.

Что касается волнения, вызванного введением высоких тарифов, их влияние оценивается далеко не так однозначно, как представляется экспертам Nikkei Asia. К примеру, агентство Reuters буквально на днях сообщило о том, что три четверти японских компаний воспринимают тарифное соглашение с США вполне положительно. Тихоокеанские соседи договорились снизить пошлины на импорт из Японии с ранее запланированных 25% до 15%, в том числе и на автомобили, которым изначально грозило 27,5%.

Как следствие, напрягаться по этому поводу японские корпорации не собираются. Согласно опросу, проведенному среди их руководящих работников, 95% респондентов заявили, что не будут менять планы капиталовложений. А на вопрос о перспективах ценообразования 54% ответили, что продолжат повышать цены.

НЕСКУЧНЫЕ СТРАШИЛКИ

Да, новый тариф на импорт продукции японского автопрома по-прежнему значительно выше действовавшего до недавнего времени — тот составлял всего 2,5%. Однако по сравнению с европейскими коллегами у предприятий Страны восходящего солнца остается пока некоторое конкурентное преимущество.

Фото globallookpress.com

ЕС и США достигли в конце июля лишь рамочного торгового соглашения, и в силу вступил только базовый тариф в размере 15% на европейский экспорт. При этом автомобили и автозапчасти из него исключаются, в их отношении продолжают действовать пошлины в 27,5%.

Евросоюзу придется подождать какое-то время — пока не выйдет официальный указ Президента США о снижении тарифов на этот вид товаров до базового уровня, о котором Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вроде как договорились в Шотландии.

И это означает, что американские потребители по-прежнему будут покрывать из своего кармана немалый налог на ввоз машин иностранного производства — в том числе, любимых ими немецких BMW и Mercedes-Benz, а также шведских Volvo.

Таким образом, все страшилки по поводу того, что под нажимом неукротимого Дональда японский автопром вот прямо сейчас рухнет, нужны только для того, чтобы массы не заскучали. Ну и для поддержания интереса к изданию, конечно. Разве развращенную чернухой публику привлечешь скучными сообщениями о том, что тарифы Трампа в глобальном плане ничего не изменят на рынке и приведут лишь к тому, что японцам, европейцам, американцам — ну и нам в конце концов — просто придется платить за все дороже?