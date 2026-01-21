Зима и дизель: какой антигель лить в бак, чтобы мотор на морозе не подвел

С наступлением холодов в российских автомагазинах заметно вырос спрос на специальные присадки-антигели, позволяющие модифицировать низкотемпературные характеристики дизельного топлива. В особенностях использования и выбора препаратов данной категории разобрался портал «АвтоВзгляд».

Для многих российских автомобилистов зимняя эксплуатация дизельного двигателя нередко превращается в своеобразный квест на «живучесть», где главным «противодействующим» компонентом выступает парафин, содержащийся в солярке. При снижении температуры он начинает кристаллизоваться, превращая дизтопливо в подобие киселя, в народе именуемое гелем.

Результат его действия знаком каждому дизелисту: на морозе топливный фильтр забивается, стартер вхолостую крутит коленвал, а мотор вообще не подает признаков жизни. И чтобы подобный сценарий не находил свое воплощение в реальности, для тяжелого топлива очень важно грамотно подобрать антигель с требуемыми параметрами.

Дело в том, что не все «антифризы» для солярки одинаковы по своему составу. Ключевое отличие между продуктами заключается в механизме действия. Так, в частности, депрессорные присадки (депрессоры) не растворяют парафин, а влияют на форму его кристаллов. Они делают их мельче и округлее, не позволяя сцепляться в сгустки, забивающие фильтр. В итоге дизтопливо остается текучим. В свою очередь, добавки-диспергенты работают как своего рода химические «сеточки», обволакивающие парафиновые кристаллы и удерживающие их в горючем во взвешенном состоянии.

Фото аvtovzglyad.ru

Отметим, что, что большинство современных антигелей уже делают по рецептурам, сочетающим оба принципа. Поэтому для зимы желательно выбирать присадку, содержащую на этикетке фразу «депрессорно-диспергирующая». При этом не менее важно понимать суть некоторых низкотемпературных параметров солярки, указанных в описании конкретного продукта.

В качестве краткого ликбеза напомним, что действующий ГОСТ для дизтоплива упоминает лишь один низкотемпературный показатель — его предельную температуру фильтруемости (ПТФ). Именно она является критически важным для водителя показателем, который нужно учитывать при выборе антигеля. Это температура, при которой сгустки дизтоплива перестают прокачиваться через фильтр тонкой очистки.

Кроме того, в техпаспортах к солярке, которые вывешивают на АЗС, нередко указывают еще и температуру ее помутнения (Cloud Point), при которой парафин начинает кристаллизоваться. Горючее при этом лишь мутнеет (см. фото выше), но через фильтр проходит нормально. Тем не менее, сам факт его «затуманивания» наглядно предупреждает о том, что в бак надо срочно добавлять антигель.

Фото производителя

Наконец, на флаконах с антигелем часто указывают и температуру застывания, которую он обеспечивает при добавлении в солярку. Однако на этот показатель можно не обращать внимания, так как реальной практической пользы он не несет. Куда важнее в данном случае обратить внимание на порядок использования присадки.

В частности, для лучшего перемешивания специалисты рекомендуют добавлять препарат в бак непосредственно на АЗС, то есть при заправке машины. Ну и теперь поговорим о том, как выбрать конкретный антигель. В этом вопросе эксперты рекомендуют отдавать предпочтение серьезным брендам с проверенной репутацией.

Оптимально, если предприятие-производитель изначально специализируется на топливных присадках или является подразделением известной химической компании. К слову, таковых в нашей стране хватает. Причем помимо отечественных продуктов, в продаже попадаются и антигели зарубежного производства.

Так, например, даже несмотря на санкции, в сетевых автомаркетах можно встретить дизельную добавку Diesel Fliess-Fit от немецкой Liqui Moly, которая уже достаточно давно поставляется на наш рынок и неплохо проявила себя в сложных климатических условиях России. В числе важных особенностей препарата эксперты отмечают улучшенные смазочные свойства, что весьма актуально при его смешивании с современными сортами дизтоплива.