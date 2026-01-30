Чего точно не простят своим владельцам автомобили Geely

К автомобилям марки Geely российские автомобилисты относятся с особым пиететом, справедливо называя их китайскими Volvo. Они и впрямь качественные, да и в надежности не уступают шведскому прародителю. Впрочем, необходимо сделать оговорку, что «джилики», как и большинство современных машин, могут быть капризны к периодичности обслуживания и требовательны к смазочным материалам. Если залить в мотор даже очень качественное масло, но не соответствующее спецификации автопроизводителя, то поломка движка — дело времени. Давайте разберемся, какие лубриканты для моторовGeely будут нектаром, а какие станут убийцами.

Под капоты автомобилей Geely, а также их единокровных братьев Belgee, KnewStar, Livan ставится довольно обширная линейка моторов. Самый простой в линейке силовой агрегат — BHE15-AFD. Это бензиновый 1,5-литровый атмосферник с непосредственным впрыском, мощностью от 122 до 127 «лошадок». Он ставится на компактный седан Geely Emgrand и белорусский седан Belgee S50.

На модели Geely Coolray, Atlas и Preface устанавливается вышеупомянутый мотор, агрегатированный турбиной. Он уже развивает мощность — в зависимости от настроек топливной карты — от 147 до 181 л. с. (для справки: заводской индекс мотора BHE15-EFZ).

Следующий бензиновый турбомотор — JLH-3G15TD. Эта трехцилиндровая силовая установка, объемом 1,5 литра и мощностью 150 л. с. — адаптированная версия «вольвовского» движка, который трудился под капотом у Volvo XC40. В линейке Geely данное «пламенное сердце» устанавливается на модели Coolray и Atlas, а в белорусском исполнении — на Belgee Х50 и Х70. Есть еще версия, выдающая 177 л. с., которая появилась на нашем рынке в 2019 году вместе с выходом нового кроссовера Geely Atlas Pro с мягким гибридом.

Ну и, наконец, два двухлитровых бензиновых агрегата: турбомотор JLH-4G20TDB с прямым впрыском топлива, развивающий 200-238 л. с. (известен на российском рынке благодаря кроссоверам Geely Tugella и Geely Monjaro) и турбомотор JLH-4G20TDJ/JLH-4G20TG с непосредственным впрыском топлива GDI. Практически идентичен мотору JLH-4G20TDB. Встречается на Atlas, Tugella, Okavango и Monjaro.

ИЗУЧАЕМ МАТЧАСТЬ

Возможные проблемы вышеупомянутых двигателей могут быть связаны с тем, что они форсированы и весьма сильно нагружены. Чтобы моторы не «отошли в мир иной» раньше отведенного им срока, очень важно ответственно подойти к выбору масла. Во-первых, покупать только в проверенных магазинах, где шанс нарваться на «паленку» сведен к минимуму.

Во-вторых, при выборе смазки для ДВС надо обращать внимание не только на бренд, но также на спецификацию и допуски. Перед покупкой не поленитесь заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля Geely, Belgee или их родственников — дабы понять, какой именно продукт рекомендует заливать сам производитель.

КИТАЙСКИЙ ОРИГИНАЛ

Для большей части своих моторов китайский автопроизводитель предлагает лить масла с вязкостью 0W-20. Такое масло используют в технологичных и высокофорсированных двигателях внутреннего сгорания, которые работают на высоких оборотах. Сами китайцы, что естественно, рекомендуют китайское же моторное масло Lopal, которое производится с использованием передовых технологий. Это бренд одного из ведущих производителей в Поднебесной — компании Jiangsu Lopal TechCo., Ltd, специализирующейся на выпуске смазочных материалов и технических жидкостей.

Продукция сертифицирована API (Американский нефтяной институт) и ILSAC (Международный комитет по стандартизации и сертификации смазочных материалов), получены сертификаты ведущих автомобильных концернов: Volkswagen, Porsche, BMW, Volvo и популярных на российском рынке китайских брендов JAC, Changan, Chery, Haval, и Tank. К слову сказать, именно Lopal — официальное моторное масло для Geely.

Из достаточно широкой линейки моторных масел данной марки можно выделить Smart ESF FE SP 0W-20.

Это полностью синтетическое моторное масло для высокофорсированных турбомоторов, которое стабильно в широком горизонте температур, обеспечивает и чистку, и защиту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации (а город с его пробками — это они и есть), предотвращает отложения серы в недрах движка, что важно с нашим не всегда стабильным качеством топлива, снижает износ и защищает от коррозии.

Еще один рекомендуемый продукт для моторов Geely — полностью синтетическое моторное масло Ultra SYN FE SP 5W-30. Оно соответствует современным требованиям API SP и ILSAC GF-6A. Подходит для широкого спектра моделей американских и азиатских производителей автомобилей (не только Geely, но и Chery, Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Changan). Произведено с использованием запатентованной технологии ACTIVE ZING, которая призвана улучшать износостойкость элементов двигателя и показатели топливной экономии.

Данное масло способно обеспечивать легкий запуск и хорошую прокачиваемость при низких температурах; обладает необходимой устойчивостью к окислению, а также препятствует негативному эффекту LSPI (владельцы турбированных моторов в курсе, что это за напасть такая).

НЕМЕЦКИЙ ЭЛЕКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ

Помимо «поднебесного», на российском рынке еще есть и другие варианты моторных масел, которые подойдут для использования в моторах Geely. Это, например, не нуждающийся в дополнительном представлении, известный и у нас, и в мире, бренд Liqui Moly. В нашем случае можно рассмотреть масло Special Tec V 0W-20. Состав разработан для сложных современных моторов, в том числе оснащенных главным «пожирателем ресурса» — системой start-stop. Изначально данное масло шло в рекомендациях к автомобилям Volvo, так что родственным в прямом смысле моторам Geely также подходит.

Еще стоит обратить внимание на синтетический продукт Top Tec 6600 0W-20. Разработанная на основе новых технологий синтеза рецептура этого лубриканта обеспечивает необходимые защитные свойства в сочетании с хорошими низкотемпературными характеристиками масла. А применение современного пакета присадок способно обеспечить надежную защиту от износа, легкий пуск двигателя в любую погоду и снижение расхода топлива.

А для автомобилей Geely Atlas можно, в частности, рекомендовать масло Special Tec F 5W-30. Этот продукт хорошо известен владельцам Ford, Volvo, Mazda и Jaguar. Благодаря комбинации синтетических базовых масел и современных присадок этот продукт призван обеспечивать защиту от износа, стабильное быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя и добиваться снижения расхода топлива. Масло подходит в том числе многоклапапанным бензиновым и дизельным моторам с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и фильтром сажевых частиц (DPF).

ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИБРИДОВ

Еще одним достойным вариантом могут быть масла другого немецкого производителя — Bizol, являющегося теперь частью масляного холдинга Eurolub, обеспечивающего транспорт городской инфраструктуры в Германии. В частности, под рассматриваемые условия подойдет продукт TECHNOLOGY 0W-20 C5 — малозольное и маловязкое моторное масло на базе гидрокрекинга, которое сделано под требования гибридных силовых установок, поэтому способно обеспечить необходимую защиту от износа и стабильность смазочной пленки в любых условиях эксплуатации.

Или синтетическое масло Initial 5W-30 A5/B5 с повышенной щелочностью и пониженной высокотемпературной вязкостью, которое может обеспечить длительные интервалы замены и неплохую топливную экономию.

Список подходящих для машин Geely продуктов можно дополнить маслом ReinWell ADVANS 8800 0W-20 C5, C6 (раньше оно называлось Optimum). Марка ранее была исключительно сервисным продуктом для СТО и корпоративных парков в Германии, а сейчас, после локализации в России, продукция вышла в розницу. Это полностью синтетическое моторное масло, рекомендованное к использованию в современных турбомоторах в условиях низких температур и способное обеспечивать стабильную защиту на протяжении длительного времени.

Смазка разработана с учетом требований по предотвращению преждевременного воспламенения при низких скоростях (LSPI), предъявляемых современными турбированными бензиновыми движками с непосредственным впрыском. Еще один вариант от этого же производителя — масло ADVANS 8300 5W-30 A5/B5. Благодаря комбинации НС-синтетических базовых масел и современных присадок оно помогает обеспечивать необходимую защиту движка от износа, снижать расход топлива и способствует быстрому поступлению смазки ко всем деталям.

Данный обзор, конечно, далеко не полный. Но он, на наш взгляд, показывает, что качественные масла, способные защитить моторы Geely и Belgee, присутствуют на нашем рынке. Есть масла на любой вкус и кошелек. Владельцам же «джилишек» главное — своевременно менять смазку в силовых установках своих «коней», потому как современные высокофорсированные моторы не прощают сомнительной экономии на межсервисном интервале.