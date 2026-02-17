Марка Haval в России представлена довольно большой дилерской сетью, потому вопросов по обслуживанию автомобилей данного бренда быть, как будто, не должно. Однако советский лозунг «экономия должна быть экономной», впитанный с молоком матери, живет и процветает в умах очень многих автовладельцев, оттого по окончании гарантии дорогу к официалам быстро забывают и меняют «фильтра-масла» либо своими силами, либо в гаражных мастерских. Оно и понятно, ведь на дилерских станциях цены и впрямь кусаются.

Не раз раньше слышал от владельцев «Хавалов», причем даже новых, жалобы на масложор. В целом в этом нет ничего криминального, к примеру, иные моторы от VAG по паспорту могут «сжирать» пол-литра смазки на 1000 «кэмэ» пробега. У «китайца» аппетит в разы скромнее, нежели у немцев — нормой для турбомотора считается 100 граммов на тысячу километров пути. А вот если расход больше, то это уже серьезный повод разбираться в причинах.

Я С ВАС УГОРАЮ...

Причиной масложора в большинстве случаев становится, как бы это парадоксально ни звучало, сама смазка. Либо фальсификат, либо неправильно подобранный для мотора лубрикант может угорать быстрее, чем алкоголик расправляется с бутылкой спиртного. Если своевременно не обратить на это внимание, то образование нагара на свечах зажигания и закоксовка поршневых колец может «убить» мотор за считанные километры и... добро пожаловать на капремонт!

Именно поэтому, прежде чем решиться на замену масла вне стен дилерского центра, необходимо разобраться в наименовании и заводских требованиях конкретного ДВС и прочитать, смазку с какими характеристиками и допусками рекомендует производитель.

У Haval линейка двигателей невелика. Старые модели были оснащены клонами японских моторов. Начнем, пожалуй, с 1,5-литрового 143-сильного семейства GW4G15 (GW4G15B, GW4G15F, GW4G15K и GW4G15M), который скопировали с тойотовского мотора 1NZ-FE. Не самый удачный выбор для копирования, ибо даже чисто в японском исполнении ДВС частенько просил доливки смазки в картер, да и в целом по ресурсу ходил в середнячках

Еще одни аналоги японских ДВС — на этот раз от Mitsubishi — ставились ранее на Hover H3 и H5 (2-литровый GW 4G63S4T) и Hover H5 и H6 (модель 4G69S4N, объемом 2,4 литра). Нюансы все те же, что и у «японцев»: катализатор и высокие требования к топливу.

ПОДНЕБЕСНАЯ ОТВЕРНУЛАСЬ ОТ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Позже китайский производитель отказался от «японского пути» и перешел на собственную линейку движков. Полуторалитровое семейство GW4B15 (GW4B15A, GW4B15D и GW4B15L) мощностью от 150 и 177 л. С. устанавливается на F7 и F7s, Dargo, Jolion. Мотор — полностью алюминиевый, цепь ГРМ, прямой впрыск.

На профильных форумах есть случаи замены по гарантии фазорегуляторов, бензонасоса и лямбда-зондов. Один раз производитель объявлял сервисную акцию по замене турбины из-за повреждения её крыльчатки. Отдельно стоит разобраться с GW4B15D, который с 2021 года ставится на популярный в России Haval Jolion.

Основные его плюсы: небольшой вес, мощность 150 л. с. при 6000 об/мин, плавная работа, экономичность, соответствие Евро-5. Степень сжатия в нем составляет 11,8. Это высокий показатель, который накладывает и особые требования на обслуживание и содержание автомобиля. Если пренебрегать качеством масла и топлива (для этого двигателя не рекомендуют низкооктановые сорта бензина), то смазка может «уходить», возможен нагар на впускных клапанах, соответственно, впуск/выпуск может закоксовываться и далее «по списку».

Двухлитровые моторы GW4C20NT ставились на Haval F7 и F7x. Чугунный блок, фазорегуляторы и на впуск, и на выпуск, турбина BorgWarner. В комплексе дает достаточно надежный и ресурсный движок, хотя и с некоторыми нюансами — он также достаточно привередлив к маслу и качеству топлива. Кстати, его предшественник, GW4C20, до сих пор ставится на модели Dargo и H6. По нему нюансы те же. Все это в целом характерно для турбированных двигателей, поэтому относиться к процессу выбора и замены масла спустя рукава точно не стоит.

Есть в линейке моторов Haval и дизельный двигатель — 2,4-литровый, 184-сильный GW4D24. Его ставят исключительно на H9, а также на пикап Great Wall Poer. Агрегат достаточно надежный, довольно шустро набирает скорость и в целом способствует динамичной езде.

Однако тоже требовательный: прокладка ГБЦ довольно чувствительна к температуре и часто нуждается в замене, движок может болезненно реагировать на низкокачественную солярку. Нужно следить за состоянием ремня ГРМ, так как при его обрыве часто гнет клапана. Одним из ключевых требований по обслуживанию и содержанию также является выбор моторного масла.

ЛУЧШЕ ГУЩЕ, ДА ХУЖЕ

Но если почитать форумы, иные владельцы Haval рекомендуют лить масла погуще, дескать, это нивелирует их конструктивные недостатки... Благодаря таким «мудрым» советам мотористы точно никогда не останутся без работы. Мы же при выборе масла советуем придерживаться исключительно Руководства по эксплуатации. Так, например, для движков объемом 1,5 и 1,6 литра сам производитель рекомендует составы вязкостью 5W-30 и 5W-40, которые должны соответствовать классам ACEA A3/B4 и выше, API SM или SN и выше.

На конвейере в Китае в новые автомобили заливают ОЕМ масла контрактного производства Longpan Technology. А в некоторых случаях прям под маркой Lopal. В частности, полностью синтетический продукт для бензиновых и дизельных легковушек Ultra ESF SP 5W-30 подойдет и для Haval.

Этот лубрикант производится с использованием технологии HYPER ZING, благодаря которой он обладает необходимыми противоизносными и антиокислительными характеристиками и высокой термоокислительной стабильностью. И главное — данное масло даже при высоких рабочих температурах демонстрирует низкие значения по испаряемости.

С задачей поддержания двигателей Haval в бодром состоянии справится также и локализованное в России масло немецкого бренда ReinWell, отвечающее европейским требованием, независимо от места производства. Например, масло ADVANS 8300 5W-30, благодаря комбинации НС-синтетических базовых масел и пакета современных присадок, способно обеспечить необходимую защиту движка от износа, снижение расхода топлива и быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя даже при пуске в сильные морозы.

На прилавках магазинов для своего китайского автомобиля можно найти и чистокровные немецкие масла. Синтетика BIZOL Allround 5W-30 также может полноценно защитить двигатель при любых забортных температурах и показывает стабильную вязкость при больших пробегах. Что немаловажно — в России есть официальный импортер, поэтому, покупая канистру с этим продуктом в проверенном магазине, можно быть уверенным в качестве содержимого.

Еще одна марка из Германии, уже не одно десятилетие известная россиянам, — это LIQUI MOLY. Из ассортимента масел, подходящих по характеристикам для автомобилей Haval, выделим Optimal Synth с вариантами вязкости 5W-30 и 5W-40. Эти масла уже достаточно зарекомендовали себя при эксплуатации в российских условиях, да и в целом отечественные автомобилисты прекрасно знакомы с маслами данного производителя.

СКОЛЬЗКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для более технологически продвинутых силовых агрегатов (1,5-литровых GW4B15D и GW4B15L, а также 2-литрового GW4N20) производителем рекомендованы немного иные масла, а именно 0W-20 (с допусками SN Plus/SP или ACEA C5). Уже упомянутый выше китайский производитель LOPAL 1 может предложить нашим автовладельцам под эти условия полностью синтетическое моторное масло Smart ESF FE SP 0W-20, подходящее для бензиновых и дизельных моторов.

Этот продукт произведен по современной технологии синтеза полимерного загустителя VIS-POWER, благодаря чему способен обеспечить экономию топлива в «пробках». Масло достаточно хорошо защищает и «чистит» двигатель даже при экстремальных условиях эксплуатации, предотвращает отложения в турбонагнетателе и магистралях, а также препятствует эффекту LSPI.

Для «сложносочиненных» ДВС подойдет синтетическое ресурсосберегающее моторное масло ADVANS 8800 0W-20 C5, C6 от немецкого бренда ReinWell, предназначенное для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и внедорожников с турбонаддувом и без него. Продукт разработан в том числе и с учетом требований по предотвращению преждевременного воспламенения при низких скоростях (LSPI).

От упомянутых выше немецких производителей, которые присутствуют на нашем рынке, можно рекомендовать, в частности, масло LIQUI MOLY Special Tec V 0W-20. Рецептура данного продукта разработана из базовых компонентов, созданных на основе современных технологий синтеза, что вкупе с современным пакетом присадок дает возможность обеспечить необходимые защитные свойства в сочетании с хорошими низкотемпературными характеристиками масла и возможностью экономии топлива.

Еще одним вариантом может стать масло Technology C5 от BIZOL, подходящее для двигателей самых последних поколений, в том числе и китайских. Благодаря своим хорошим низкотемпературным свойствам и в сочетании с классом вязкости 0W-20 оно актуально в целом для российских условий эксплуатации современных автомобилей. Bizol еще интересен тем, что стал частью холдинга, поставляющего ГСМ в парк коммунальной техники в немецких городах.

Таким образом, несмотря на санкции и, стоит признать, имеющую место некоторую изоляцию нашей страны от доступа к технологичным продуктам в целом, грамотно подобрать соответствующее необходимым характеристикам современное моторное масло для своего автомобиля Haval достаточно несложно. Как показал наш поход в магазины автозапчастей, на полках есть продукты на любой вкус и кошелек, полностью соответствующие требованиям завода-изготовителя.