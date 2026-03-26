Что поможет продлить ресурс грузовика из Старого Света

Рынок грузоперевозок переживает непростые времена: объемы заказов у автопарков таковы, что про обновление парка, средний возраст которого по состоянию на 2025 год достиг 23 лет, говорить не приходится. Поддерживать в боеспособном состоянии подержанные европейские самосвалы и тягачи — задача непростая. Поэтому самый правильный вариант — это своевременное обслуживание тяжеловесов с применением качественных расходников.

Грузовики от производителей так называемой «Большой семерки» всё еще остаются лидерами по надежности, но только грамотное обслуживание поможет существенно продлить их ресурс. С официальной поддержкой сейчас сложно, как и с нужными для этого автокомпонентами.

В частности, европейские производители магистральных тягачей по устаревшей традиции рекомендуют смазки от Shell, Total, Mobil и Castrol. Но данные бренды уж 4 года как официально покинули наш рынок, а происхождение того, что продается на маркетплейсах и прилавках магазинов, вызывает вопросы.

А между тем от моторного масла зависит жизнеспособность движка, особенно с большим пробегом, ведь лубрикант должен минимизировать износ деталей, держать давление в системе и поддерживать чистоту внутренних поверхностей. Благо, на нашем рынке есть подходящие масла, произведенные из необходимых компонентов, и которым можно доверять в силу многих факторов.

Фото avtovzglyad.ru

Есть на полках магазинов масла из Германии Bizol и Liqui Moly. В линейке первого производителя можно выбрать НС-синтетику Truck Primary 10W-40 (всесезонное масло для максимальных интервалов замены в двигателях до ЕВРО IV).

Доверить свои моторы ему можно хотя бы потому, что на «Бизоле» ездит техника гражданской инфраструктуры Мюнхена. А «ликвимолевцы» предлагают всесезонную синтетику LKW Langzeit Motoroil 10W-40, имеющую именные допуски для грузовых дизелей Mercedes-Benz, MAN, VOLVO и Renault.

Владельцев современных европейцев, с заявленными нормами вплоть до ЕВРО VI и оборудованных системой селективной очистки отработавших газов и сажевым фильтром (DPF/CRT), также есть чем порадовать.

Фото avtovzglyad.ru

Из линейки Liqui Moly подойдут два синтетических моторных масла: малозольная энергосберегающая всесезонка Top Tec Truck 4350 5W-30 (отвечает международным спецификациям ACEA E6/E7/E9, API CK-4/SN) и Top Tec Truck 4050 10W-40 (с допусками для современных дизельных двигателей широкого круга европейских грузовиков и автобусов).

Для грузовиков и тягачей ранних годов выпуска без сажевых фильтров есть качественные масла от немецких, турецких и отечественных производителей. Начнем с немецкого масла POWER P6 ME 5W-30 Е4/Е7 от компании ReinWell, продукция которой теперь локализована в России. Это синтетическое энергосберегающее моторное масло устойчиво к старению и может обеспечить надежную защиту движка при максимальных интервалах замены.

Фото avtovzglyad.ru

Многие завгары «распробовали» турецкую всесезонную синтетику Lubex ROBUS MASTER SCN 10W-40 для тяжелых грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники традиционных конструкций. Продукт рекомендован для двигателей Scania и других европейских грузовиков с аналогичными требованиями. Турция — глобальный перевозчик. Им ли не знать, как обслуживать грузовики.

Стоит отметить и синтетическое моторное масло ROBUS PRO LA 10W-40, соответствующее спецификациям Euro VI и Euro V, которые требуют низкого уровня SAPS. Его также можно безопасно использовать и в старых грузовиках, и в строительной технике.

Известный китайский гигант по производству смазок компания Lopal также в своем ассортименте имеет масла, подходящие для современных движков европейских грузовиков. Например, Lopal Extra K10 CK-4 10W-40 для тяжелонагруженных дизелей последнего поколения, работающих на малосернистом топливе и сжиженном газе.

1/2

Выбор качественных масел для европейских грузовиков достаточно широк. И чтобы подобрать нужное, надо лишь вооружиться инструкцией по эксплуатации к своему грузовику и понять, какие допуски к маслу рекомендованы его производителем.