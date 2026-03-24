Вес имеет значение: масла для китайских тяжелых грузовиков

Сейчас самый дешевый самосвал или седельный тягач из КНР стоит ощутимо дороже, чем в былые годы Volvo, MAN или Scania. А потому владельцы автопарков всерьез озаботились качественным обслуживанием и ремонтом кормильцев.

Самая массовая категория моторов, которые ставятся на тягачи и самосвалы из Китая, — это либо моторы китайских компаний, либо глубоко переработанные лицензионные двигатели. В большинстве случаев требования к моторному маслу для таких моторов до Евро-5 — это API CI-4/ACEA E7 (в т.ч. с мочевинной нейтрализацией выхлопа), а для техники Евро-6 и с сажевыми фильтрами — API CK-4/CJ-4.

Для моторов данной категории можно рассмотреть синтетическое масло для дизельных ДВС без сажевых фильтров Lopal Daily V8000 CI-4 15W-40. А для техники с сажевым фильтром и системой EGR есть всесезонка Extra K10 CK-4 10W-40. За производителем стоит крупный энергетический холдинг, где ГСМ — отдельное направление, работающее в связке с Китайской академией наук.

Подходящие масла есть у немецкого бренда Liqui Moly, причем как на минеральной основе (например, Touring High Tech Super SHPD 15W-40), так и на синтетической (TopTec Truck 4050 10W-40 или LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40).

Также подойдут масла фирмы Bizol. Для движков без сажевого фильтра — современная НС-синтетика Initial HD SAE 10W-40 с низким коэффициентом трения и хорошей прокачиваемостью, а для моторов, оснащенных системой селективной очистки отработавших газов с сажевым фильтром, есть HC-синтетическая малозольная всесезонка Truck New Generation 10W-40. Недавно этот бренд к себе «прибрала» компания Eurolub, обеспечивающая, к слову, городскую транспортную инфраструктуру в Берлине.

Еще пара продуктов от производителя с немецкими корнями, локализованного в России, бренда ReinWell: масла Power P6 U 10W-40 CI-4 и Power P8 LE 10W-40 CК-4. Они содержат специальный пакет присадок, адаптированный под российскую эксплуатацию. Спецтехника близка данному производителю, поскольку изначально он поставлял смазочные материалы в автопарки и техцентры. Теперь появился и в рознице.

Также подойдет, например, всесезонная турецкая смазка для тяжелонагруженной дизельной техники Lubex ROBUS PRO 15W-40. Для комтранса у производителя есть и синтетика — всесезонное масло ROBUS PRO LA 10W-40, соответствующее требованиям Евро-4 и Евро-5. Турция славится перевозками, и там знают цену работоспособности грузовиков. Да и Эмираты с нефтью близко.

Другая большая категория — это наиболее активно захватившие российский рынок модели Sitrak и Howo, чьи двигатели базируются на моторах MAN, соответственно, здесь нужно ориентироваться на масла с допуском MAN. Для двигателей до Евро-5 требуются масла с допуском MAN 3277, а для техники с 6-м экологическим классом и с сажевыми фильтрами — MAN 3477 и выше.

В частности, из линейки Liqui Moly подойдет синтетическое всесезонное масло LKW-Langzeit-Motoroil Basic 10W-40. Сюда же стоит отнести и синтетику из Германии Bizol Truck Primary 10W-40, а также масло ReinWell POWER P6 ME 10W-40 Е4/Е7. Из турецких масел подойдет LUBEX ROBUS MASTER SCN 10W-40. У этих масел хорошая устойчивость к старению, что делает возможным максимальные интервалы замены.

Для техники класса Евро-6 и с сажевыми фильтрами уже требуются масла с допуском MAN 3477 и выше. И вязкость рекомендуемых масел уже не только 10W-40, но и 5W-30.

В качестве примера подходящих масел можно упомянуть Liqui Moly Top Tec Truck 4350 5W-30, а также ReinWell POWER P8 MLE 5W-30 E6/E9. Из турецких масел можно рекомендовать синтетику LUBEX ROBUS PRO LA 10W-30, а из «родных» китайских — Lopal DuraRev P800 CK-4 5W-30. Масла разработаны под требования для современных коммерческих автомобилей.

Моторных масел для китайских грузовиков на нашем рынке достаточно. И не важно, за какой бренд проголосует рублем собственник трака. Самое лучшее масло — это свежее масло, полностью подходящее по спецификации для конкретного транспортного средства.