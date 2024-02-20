Кустарщина: почему сегодня фары подержанных авто еще полируют, но лак не меняют

Глубокая полировка фар с последующей заменой покрытия на новый лак – довольно популярная в нашей стране операция, позволяющая вернуть головному свету авто прежнюю яркость и освежить внешний вид транспортного средства. Однако отечественные кудесники, столкнувшись с рядом недостатков этого способа, нашли новый, более продуктивный подход к проблеме. Какой, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Головной свет на подержанной машине – извечная проблема: фару мутнеют, набиваются грязью, теряя как визуальные, так и технические свои свойства. Происходит это, к слову, достаточно быстро: 3-5 лет эксплуатации – и приехали.

Во всем мире, да и в России, уже научились снимать заводской слой лака, полировать поверхность набором наждачной бумаги, а после покрывать новым слоем лака, убирая таким образом и царапины, и мелкие сколы, и другие следы активной езды. Да ту же накипевшую за годы и километры грязь. В интернете можно найти сотни, если не тысячи примеров подобной работы.

Однако мало кто из топикпстартеров расскажет, что у механики есть и обратная сторона. Дело в том, что для качественного и долгоиграющего результата нужно снять весь слой заводского лака – довольно толстое покрытие, которое многие буквально срезают лезвием и только после переходят к абразивным материалам.

Фото globallookpress.com

Далее следует выбирать только двухкомпонентный лак, который дорог и не часто встречается в уже готовом виде – в формате баллончика. А краскопульт и компрессор найдутся далеко не в каждом гараже. В итоге «перелачивания» фары может привести к печальным последствиям: новый лак просто растрескается, не улучшив, а усугубив ситуацию.

Есть и новоявленная причина отказаться от замены покрытия: отечественный рынок наводнили составы и материалы, качество которых не выдерживает никакой критики. Они быстро мутнеют, трескаются на морозе, мгновенно затираются или страдают посредственной адгезией. Короче говоря, даже качественно проделанную работу придется переделывать менее, чем через год. Поэтому все больше профессиональных мастеров и специалистов по восстановлению оптики прибегают к новому подходу в реанимации головного света.

Убрав отжившее свое заводское покрытие, фару покрывают антигравийной полиуретановой пленкой, царапины на которой можно убрать с помощью фена, а при глобальном износе – просто заменить. То есть фары просто заполировываются, как и в случае с лаком, а после не лакируются заново, а покрываются технологичным материалом. И срок службы дольше, и цена ниже, и заменить, если уж случилось, проще. Старые проверенные рецепты – это хорошо, но поднять голову и осмотреться всегда полезно, что бы кто не говорил. Мир меняется быстрее, чем нам кажется.