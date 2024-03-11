«СТО умеют с ними работать, но проблемы есть»: эксперты оценили сервис Solaris

Автомобили Hyundai и Kia, как уже писал портал «АвтоВзгляд», вернутся на российский рынок под брендом Solaris. Модели прекрасно известны сервисменам, поэтому потенциальных владельцев вряд ли ждут проблемы с обслуживанием «новинок».

Под маркой Solaris на предприятии «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге начался выпуск моделей HS, HC, KRS и KRX, ранее известных как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно. Машины должны появиться у дилеров до конца марта: автосалоны готовы к продажам, а сервисы — к их обслуживанию.

Как сообщает агентство «Автостат», руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин не ожидает проблем с сервисом, поскольку в России издавна существует широкая сеть СТО для популярных моделей. Единственной потенциальной проблемой может стать поставка расходных материалов и запчастей, но она легко решается за счет параллельного импорта. «Модели из линейки Solaris уже давно представлены на рынке и многие СТО умеют с ними работать», — отметил руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев, подчеркнув, однако, что условия гарантии на модели Solaris (3 года или 100 тыс километров пробега) не выглядят привлекательным на фоне гарантии в 5 лет или 150 тыс километров пробега у китайских брендов.

Напомним, седаны, хетчбэк и кроссовер Solaris ничем от исходных моделей не отличаются и технически идентичны прежним Hyundai и Kia: в моторной линейке остались атмосферные бензиновые моторы объемом 1.4 л мощностью 100 л.с., 1.6 л на 123 л.с. и 2.0 литра на 149,6 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат». Привод — передний или полный (для модели HC, бывшей Creta).