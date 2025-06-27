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АВТОВАЗ перезапустил программу помощи на дорогах для владельцев LADA

Сервис охватывает более тысячи городов

В России заработала обновленная комплексная программа «LADA Забота», позволяющая рассчитывать на комплексную помощь владельцам автомобилей с шильдиком в виде ладьи Волжского автозавода. Это особенно актуально для тех, кто решил приобрести свою первую «ласточку».

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ перезапустил программу помощи на дорогах для владельцев LADA

Согласно задумке АВТОВАЗа, «LADA Забота» должна стать гарантией уверенности и спокойствия за рулем. В программу входит эвакуация до ближайшего дилера в случае аварии, мобильный шиномонтаж и КАСКО без полиса обязательной «автогражданки». Кроме того, специалисты вскроют автомобиль при потере доступа в салон и предоставят подменную машину при затянувшемся ремонте или после ДТП. Также можно рассчитывать на второе бесплатное техобслуживание, независимую экспертизу по стоимости ремонта и сопровождение личного менеджера при страховом случае. Участникам программы не придется за что-то доплачивать.

При покупке новой машины в шоу-руме официального дилера программа «LADA Забота» предоставляется всего за 1 рубль — можно сказать, в подарок. И с этого момента действует круглые сутки ровно 365 дней в году, охватывая 1117 городов нашей страны. Суть сервиса в том, что в одном пакете предоставляются востребованные услуги, которые обойдутся дороже при их приобретении по отдельности.

Слоганом программы стала фраза «Забота там, где ты», а это означает, что LADA всегда рядом для поддержки своих клиентов в любых обстоятельствах.

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