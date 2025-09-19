Стало известно, сколько россияне потратили на ремонт машин летом 2025 года

В нашей стране ценник страхового ремонта по договорам ОСАГО и КАСКО во многом зависит от происхождению автомобиля — месту, где он сошел с конвейера. Летом текущего года в этом плане дороже всего оказались «японцы»: в среднем их починка обошлась в 189 137 рублей.

Об этом сообщили эксперты сервиса Mains Lab, собравшие статистику по обращениям россиян за страховым ремонтом в июне-августе за последние два года. Выяснилось, что автомобили с шильдиками европейских марок потребовали от наших сограждан вложений в размере 186 269 рублей, в случае «американцев» приходилось отдавать 149 479 «деревянных».

Восстановительные работы по «корейцам» оцениваются в 108 584 «кровных», но за «китайцев» нужно было выкладывать уже меньше сотни — 86 972 рубля. Первая пятерка заканчивается на отечественных моделях, ремонт которых потребовал 77 344 «целковых».

Согласно результатам исследования, в годовом выражении за ремонт машин из Европы сервисмены стали просить на 11,4% больше. С «ласточками» из Поднебесной и «американцами» все наоборот: приводя их в порядок, этим летом удалось сэкономить 8,9% и 4,6% соответственно. Но машины из Японии потребовали на 7,6% больше вложений, из России — на 7,5%, из Кореи — на 5,2%.