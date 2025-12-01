Массовый технический сбой обездвижил сотни Porsche в России

Владельцы автомобилей Porsche, включая такие модели, как Cayenne и Panamera, столкнулись с абсолютной невозможностью завести двигатели своих машин. По предварительным данным, причиной стал серьезный сбой в программном обеспечении.

Как сообщает телеграм-канал Shot, официальные дилеры марки, комментируя ситуацию, называют две ключевые версии произошедшего. Первая связана с масштабным нарушением работы телематических систем, которые критически важны для функционирования современных автомобилей. Вторая предполагает вероятный сбой штатной противоугонной сигнализации: она могла дать ложную команду на блокировку двигателя и электронных систем.

Специалисты сервисных центров ищут решение проблемы, однако единого алгоритма по «разморозке» авто пока нет. Официальные представители Porsche (марка приостановила деятельность в России три года назад, но офис до сих пор существует и работает) не делали официальных заявлений.