Немецкие автостроители — Volkswagen, Audi, BMW и Mercedes-Benz — попали в эпицентр очередного скандала, связанного с низкосортными компонентами, задействованными при производстве автомобилей, чье качество из года в год становится все более ужасным. В компаниях признались, что комплектующие действительно не блещут качеством, однако вину за это переложили на поставщиков.

Прискорбно, но факт: современный немецкий автопром, некогда считавшимся эталоном мирового машиностроения, создает одноразовые изделия, не соответствующие заявленному качеству. Производить машины-миллионники нынче просто не выгодно, да и зачем, если продажа автокомпонентов приносит колоссальные деньги.

Правда, уличить автогигантов в том, что они специально выпускают продукцию с заведомо низкими ресурсными характеристиками, достаточно сложно. Тем более, что сами компании поспешили обвинить в этом своих партнеров, предоставляющих заводам некондиционные детали.

Так, по информации Handelsblatt, в топ-менеджменте VAG, BMW и Mercedes-Benz подтвердили, что из-за дефектов, вызванных некачественными запчастями, приходится нести серьезные финансовые и репутационные издержки.

Фото globallookpress.com

Речь идет о потерях миллиардов евро и утрате доверия потребителей. Причем претензии у немецких автоконцернов возникли к таким крупным производителям комплектующих, как Bosch, Vitescoo и Continental. К примеру, по причине задержек в поставках 48-вольтовых аккумуляторов от Bosch, премиальный бренд Mercedes-Benz недополучил в европейской валюте свыше одного миллиарда прибыли.

А у автомобилей BMW были выявлены проблемы с тормозными механизмами Continental, из-за чего баварской марке неминуемо придется ремонтировать машины в ходе отзывной сервисной кампании. По оценкам экспертов, на устранение производственных изъянов уйдут сотни миллионов евро.

Только на первоначальном этапе разбирательств специалистами было обнаружено более 130 000 выпущенных авто с дефектными тормозами. Тем временем у Volkswagen и Audi разгорается конфликт с фирмой Vitescoo по причине поставленных предприятиям бракованных ремней генератора.

Фото globallookpress.com

Стоит заметить, что претензии возникают даже не к электронике, которой так или иначе свойственны технические сбои, а к «железу». Причем проблемы в работе упомянутых выше узлов могут спровоцировать ДТП. Иными словами, немцы выпускают не просто низкокачественную продукцию, но еще и крайне небезопасную.

В свою очередь, разработчики-поставщики сомнительных компонентов попытались нивелировать конфликт, сославшись на возможные огрехи производства, которые если и возникают, то лишь «по причине давления со стороны самих автостроителей», которые гонятся за увеличением сборочных мощностей. Проще говоря, требуют больших объемов, закрывая глаза на качество. Вот вам и эталон...