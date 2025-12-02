Дауншифтинг: почему авторемонт в России массово возвращается в гаражи

Несмотря на чрезвычайно высокую потребность и актуальность авторемонта в России, где средний возраст автопарка давно перевалил за 15 лет, количество автосервисов сокращается: только с начала года их число снизилось, согласно статистике, оглашенной на конференции Fit Service, на 6%. Параллельно растет и средний чек на услуги мастерских. Что происходит в индустрии постпродажного обслуживания автомобилей, уточнил портал «АвтоВзгляд».

Древний, если не сказать — дряхлый отечественный автопарк, восстанавливаемый китайскими запчастями и различными «обманками», постоянно нуждается в ремонте. Уже не в обслуживании, а в полновесном восстановлении: и кузова, и моторы-коробки подходят к своему фатальному финалу, а приобрести новый автомобиль не выходит.

То цена, то предложение тому причиной. Да и высокая ставка рефинансирования, помноженная на полное отсутствие какой-либо стабильности, выступает мощным заградительным барьером для получения автокредита. Вывод, казалось бы, очевиден: любишь кататься — люби и чиниться. Однако не все так просто.

Новости, мягко говоря, не очень утешительные: цены на ремонт автомобилей в России выросли почти на треть, а вот количество мастерских, предоставляющих услуги наоборот — сократилось. Официально, повторим, на 6% (до 117 500 по всем правилам зарегистрированных точек по всей стране), но важна, скорее, не цифра, а тенденция.

Востребованная услуга, цена которой только растет, не предполагает общую доходность предприятия, в нашем случае — предприятия по техобслуживанию транспортных средств. И причиной такого диссонанса является и макроэкономические, и микроэкономические условия трудовой деятельности малого и среднего бизнеса в России сегодня.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/globallookpress.com

Включайте калькулятор: цена аренды помещений выросла, и выросла заметно, как и стоимость инструмента, запчастей и расходных материалов. Найти сейчас механика, готового за 80-100 рублей работать по пять дней в неделю — невозможно, нет таких бессребреников. А вот платежеспособность клиента за вышеперечисленным не поспевает.

Владелец потрепанной японской иномарки просто не готов платить по новым тарифа. И уходит туда, где дешевле. Падает спрос, снижается поток клиентов, растет стоимость услуг для тех, кто остался, а они в свою очередь тоже начинают подыскивать места подешевле. Но где и как отыскать профессионального мастера за вменяемые деньги?

Правильно, в гаражах: по знакомству да по «сарафанному радио» находятся умельцы, способные и хорошо починить, и лишнего не брать. Они работают в своих боксах, не платят за аренду, не имеют наемных сотрудников в товарных количествах, да и многие узлы-агрегаты способны восстановить, а не только применить крупноузловую замену.

В итоге «гаражники» начинают заметно отъедать клиента у СТО, пользуясь самым веским своим конкурентным преимуществом: ценообразованием, которое тут заметно ниже. У них зачастую нет юрлиц и расчетных счетов, они принимают наличными и не платят налогов, они не могут предоставить красивую «приемку» и клиентскую зону, но именно они могут «малой кровью» поддерживать на ходу стремительно стареющий и разваливающийся автопарк России. Так что правы любители статистики: автосервисы действительно закрываются. Но услуг авторемонта меньше не становится.