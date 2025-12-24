Со своим нельзя: стоит ли при ремонте авто на СТО самому покупать детали

Как ни странно, не все понимают, что купить машину и ее содержать — это совсем разные вещи. Хотя бы потому, что оригинальные автозапчасти нынче очень дороги. Этим воспользовались производители и насытили рынок аналогами разного качества вплоть до восстановленных б/у деталей. И такое разнообразие кажется хорошим способом сэкономить при обращении в техцентр. Ведь очевидно, что если брать комплектующие автосервиса, то там накинут приличную наценку. В некоторых случаях маржа может составлять чуть ли не 200 процентов. Но есть обратная сторона: вы переплачиваете за уверенность: если компонент, заказанный у СТО, выйдет из строя, можно вернуть деньги или потребовать переделать бесплатно. Так что лучше: приезжать в сервис «со своим», или брать нужное в точке ремонта? В вопросе разобрался портал «АвтоВзгляд».

Да, самостоятельная покупка необходимого дает возможность сэкономить. Маркетплейсы, магазины запчастей, а то и вовсе разборки предлагают цены ниже, чем у мастера-приемщика. Правда, потом в автосервисе таких клиентов не всегда готовы обслуживать. И дело не в обиде за покупку на стороне, а в ответственности. Клиентские запчасти могут оказаться посредственного качества, что приведет к претензиям к сервисменам.

— По логике автовладельца, если итоги ремонта не оправдали ожидания, то автосервис должен безоговорочно переделать. Но не всегда это так линейно. Конечно, мы проверим причину вновь появившееся неисправности. Если налицо некорректная работа механика — любой сервис обязан халутру исправить. Но бывает, что и деталь выходит из строя очень быстро.

И объяснить клиенту, что его деталь, которую он сам купил по низу рынка и привез нам, попросту развалилась, порой невозможно. Некоторые еще с пеной у рта доказывают, что ее просто криво поставили. Начинают учить. Поэтому привезенные запчасти мы не очень любим ставить, — комментирует ситуацию мастер-приемщик регионального техцентра «Окей Авто» Сергей Антипов.

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Еще один риск при использовании купленных на стороне деталей — это подмена. Недобросовестные механики могут установить совершенно другую (дешевую или вообще б/у) деталь вместо клиентской. И многие автовладельцы идут на разные ухищрения: ставят метки, клеят наклейку, наносят царапины, и при приемке работы проверяют. Но это можно проконтролировать только на видимых узлах.

Закон не запрещает предоставлять СТО свои запчасти для ремонта. Но в этом случае задача техцентра — просто их установить или заменить, без каких-либо гарантий. Тем более, если мастер предупредил о возможных рисках. В этом случае ответственность ложится на клиента, и уже ни к сервису, ни к мастеру претензий не предъявить.

Согласно ст.35 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель освобождается от ответственности за последствия установки предоставленных заказчиком деталей, если его заранее предупредил о возможных проблемах. Иными словами — гарантия на установку «чужой» запчасти фактически сводится к нулю. СТО не может ручаться за ее качество и состояние.

В случае, если сотрудник автосервиса самостоятельно заказал запчасть и ее заменил — это уже становится стопроцентным ремонтом. И тогда организация несет полную ответственность за результат, который строится на качестве работы и качестве деталей.

Фото Zamir Usmanov/globallookpress.com

Обычно гарантия на работы составляет две недели, а на запчасть — полгода. То есть если снова выявится поломка отремонтированного узла, сервис обязан исправить все бесплатно. Эти обстоятельства и заложены в завышенную стоимость запчасти, предлагаемой техцентром, в том числе и «бесплатная» работа механика.

Так стоит ли экономить на покупке детали самостоятельно при угрозе долгих разбирательств с сервисом, или переплатить и тем самым купить себе гарантию? Вопрос остается остаётся открытым. Но мы разобрали плюсы и минусы каждого варианта.

Исходя из вышеперечисленных аргументов, каждый должен выбрать для себя сам. Ведь даже купленная вами качественная деталь может быть установлена с ошибками, но то, что она продана вам не сервисом, фактически обнуляет ее надежность.