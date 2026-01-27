Капризный ADAS: неожиданные подвохи машин, ввезенных по серым схемам

— Ключевая проблема для «серых» машин с ADAS, заключается в отсутствии корректной адаптации систем помощи водителю к дорожным условиям и юридическим требованиям России — отмечает заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. — Это не просто технический сбой, а системное несоответствие. На машинах, официально поставляемых в нашу страну, настройки ADAS адаптированы, но на ТС, ввозимых по «параллельному» импорту (в первую очередь это касается поставок из ОАЭ, США и Китая), эти устройства либо полностью отключены, либо работают некорректно.
Сбой может проявляться, например, в неспособности распознавать дорожные знаки, в неправильной интерпретации разметки. Для полноценной работы таких систем необходима сложная и дорогостоящая калибровка, включая привязку к локации. Что это означает?
Перед покупкой «серого» автомобиля лучше проверить работу ADAS в ходе тестовой поездки: включить ассистент удержания в полосе, активировать круиз-контроль, проверить работу устройства распознавание дорожных знаков. А сразу после покупки желательно обратиться в специализированный сервис, имеющий оборудование для калибровки системы. И быть готовым к дополнительным расходам: цена «ввода в строй» ADAS на «параллельном» автомобиле может составить достигать 150 000 рублей и более, в зависимости от сложности, — подчеркивает эксперт.
Помимо адаптации электронных компонентов, в некоторых ситуациях требуется калибровка систем, для которой необходимо специальное оборудование — стенд углов установки колес, специальные маты или стенд для настройки радара, камер.
Ранее это оборудование было обязательным для официальных сервисов и входило в комплект специального инструмента. Сейчас же, если ввезенная по параллельному импорту модель свежая, есть вероятность, что специального оборудования не окажется в регионе, где транспортное средство эксплуатируется.
— В случае с автомобилями, ввезенными по неофициальным каналам, — подчеркивает г-н Тимашов, — многое зависит от самого бренда и его политики, технологичности машины и возможностей СТО, осуществляющей ремонт.
Мне, скажем, известны истории, когда адаптировать те или иные элементы транспортных средств (включая ADAS) с российским VIN или ввезенных в Россию официально оказывалось проблематичнее, чем автомобиля с VIN, доставленного к нам по каналам параллельного импорта. Так что в каждом конкретном случае необходимо уточнять возможности СТО, производящей ремонт...