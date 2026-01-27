Капризный ADAS: неожиданные подвохи машин, ввезенных по серым схемам

Комплекс умных систем безопасности Advanced Driver-Assistance System (ADAS), которыми сегодня оснащено подавляющее большинство современных ТС, у разных брендов носит различные названия, но принцип ее работы при этом схож. Предназначение — минимизировать риски ДТП, делая вождение более безопасным и комфортным. Элементами этой системы являются датчики, камеры и ультразвуковые радары, которые время от времени могут по тем или иным причинам могут выходить из строя. Соответственно, при замене одного из компонентов может понадобиться процедура адаптации. При этом иногда она требует «снятия защиты компонента», то есть «инициализации» новой запчасти. И вот тут-то в случае с «параллельными» авто могут возникнуть проблемы. Какие, уточнил портал «АвтоВзгляд».

— Ключевая проблема для «серых» машин с ADAS, заключается в отсутствии корректной адаптации систем помощи водителю к дорожным условиям и юридическим требованиям России — отмечает заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. — Это не просто технический сбой, а системное несоответствие. На машинах, официально поставляемых в нашу страну, настройки ADAS адаптированы, но на ТС, ввозимых по «параллельному» импорту (в первую очередь это касается поставок из ОАЭ, США и Китая), эти устройства либо полностью отключены, либо работают некорректно.

Сбой может проявляться, например, в неспособности распознавать дорожные знаки, в неправильной интерпретации разметки. Для полноценной работы таких систем необходима сложная и дорогостоящая калибровка, включая привязку к локации. Что это означает?

Перед покупкой «серого» автомобиля лучше проверить работу ADAS в ходе тестовой поездки: включить ассистент удержания в полосе, активировать круиз-контроль, проверить работу устройства распознавание дорожных знаков. А сразу после покупки желательно обратиться в специализированный сервис, имеющий оборудование для калибровки системы. И быть готовым к дополнительным расходам: цена «ввода в строй» ADAS на «параллельном» автомобиле может составить достигать 150 000 рублей и более, в зависимости от сложности, — подчеркивает эксперт.

Фото: peoplecreations/freepik.com

Помимо адаптации электронных компонентов, в некоторых ситуациях требуется калибровка систем, для которой необходимо специальное оборудование — стенд углов установки колес, специальные маты или стенд для настройки радара, камер.

Ранее это оборудование было обязательным для официальных сервисов и входило в комплект специального инструмента. Сейчас же, если ввезенная по параллельному импорту модель свежая, есть вероятность, что специального оборудования не окажется в регионе, где транспортное средство эксплуатируется.

— В случае с автомобилями, ввезенными по неофициальным каналам, — подчеркивает г-н Тимашов, — многое зависит от самого бренда и его политики, технологичности машины и возможностей СТО, осуществляющей ремонт.

Мне, скажем, известны истории, когда адаптировать те или иные элементы транспортных средств (включая ADAS) с российским VIN или ввезенных в Россию официально оказывалось проблематичнее, чем автомобиля с VIN, доставленного к нам по каналам параллельного импорта. Так что в каждом конкретном случае необходимо уточнять возможности СТО, производящей ремонт...