Переклепать тормозные колодки: кому сегодня все еще нужна архаичная процедура

Многочисленные видео из Сети, где парни в длинных одеяниях и шлепанцах ловко меняют фрикционную накладку на тормозных колодках и показывают большой палец, оперативно воплотились в жизнь и в России. У нас теперь тоже можно получить подобную услугу из, казалось бы, каменного века родом. Зачем и кому пригодится такой подход к безопасности ТС сегодня — на портале «АвтоВзгляд».

Сама идея переклепать тормозную колодку, заменив изношенную фрикционную пластину — не нова: в СССР, где баллом правил извечный дефицит, подобная «инновация» никого не удивляла. Да и в начале девяностых, когда дороги заполнялись старыми иномарками самых разных моделей, а с запчастями наблюдалась глубокая «недосказанность», подобный сервис так же имел спрос. Впрочем, в нулевых и десятых никто подобной процедурой заниматься уже не хотел: магазинные полки предоставляли новую запчасть по понятной цене, обновление колодок просто потеряло всякий смысл. Финансовый — в том числе.

Однако в третьем десятилетии XXI века, когда искусственный интеллект вовсю меняет нашу жизнь, а ожившие черно-белые фотографии — уже не эпизод из «Гарри Поттера», методики прошлых веков внезапно вернулись в арсенал автомобилиста. В том числе — и восстановление тормозных колодок. Но кому и, главное, зачем может приглянуться подобный сервис в наше время? Оказывается, покупатели услуги есть, причем их немало.

Никакого дефицита запчастей на популярные модели автомобилей действительно сейчас не наблюдается: можно купить не только оригинальную деталь, пусть и крепко переплатив, но и подходящий аналог самого разного качества. От очень дешевого и посредственного — до относительно дорогого, но вполне сравнимого с «оригиналом».

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Но касается это только популярных и широко распространенных моделей. На редкие и сильно подержанные ТС найти некоторые компоненты не просто сложно, а невозможно. А процедура доставки даже в случае успеха и заключения сделки может занять месяцы. Те же тормозные колодки, как вы понимаете, так долго ждать не готовы. Вот тут-то и наступает черед «кустарей».

Краткий мониторинг предложений подсказывает, что «обновление» колодок методом замены изношенной фрикционной накладки на новую стоит от 1500 рублей: мастер обдерет стертые остатки, почистит щеткой или пескоструйным аппаратом саму несущую конструкцию, затем поставит тормозные накладки от «девятки» или «Газели», которые в магазине стоят от 400 рублей, используя специальный клей, что нужно запекать в печи, или клепки.

Работать будет! Да и прослужит, судя по отзывам пользователей в интернете, ничуть не меньше, чем новая. Только вот качественный аналог тормозных колодок на множество моделей, особенно европейских, за полторы-две тысячи рублей не купишь. Посмотрите хотя бы ценообразование на некогда популярный и доступный в России автомобиль марки Renault: тут не только тормозные колодки начнешь восстанавливать, но и рычаги, и шаровые, и тормозные диски.