Трагический контрафакт: почему в России сложно найти оригинальные «тормоза»

По оценкам отраслевых экспертов, доля контрафактных автозапчастей и расходников на российском рынке составляет сегодня в среднем 25-30%. При этом в 2025 году доля контрафакта в общем объеме запчастей достигла 32% против 23% годом ранее, что означает рост нелегального сегмента примерно на 40% за год. И, увы, в числе наиболее фальсифицируемых позиций специалисты называют тормозные колодки и диски: на их долю, по оценкам профильных аналитиков, приходится до 40% нелегального оборота в соответствующем сегменте. И это тем печальнее, что подобные подделки без преувеличения смертельно опасны, ведь значительная часть ДТП в России напрямую связана с с неисправными или неправильно установленными тормозными системами.

В общей структуре причин аварий до 17% технических отказов, приводящих к ДТП, приходятся на поддельные или неисправные детали, включая тормозные компоненты. Росстат и МВД фиксируют ежегодно десятки тысяч аварий с пострадавшими: только за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 56,4 тыс. ДТП с погибшими или ранеными, при этом часть инцидентов относится к техническим неисправностям транспорта, в том числе тормозной системы.

— Отдельную группу риска формируют неправильно установленные колодки и диски: нарушение допусков, невыдержанный момент затяжки, использование несовместимых комплектов приводит к перегреву, неравномерному износу и увеличению тормозного пути, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела продаж компании Brannor, официального поставщика тормозных компонентов Кирилл Арзамазов. — В этой точке сходятся два критичных фактора — качество компонента и культура установки, поэтому ответственные производители делают акцент не только на составе фрикционного материала и ресурсе, но и на методических рекомендациях для СТО и обучении монтажу,

При этом после бегства из РФ части западных автопроизводителей, доля оригинальных компонентов на рынке иномарок снизилась примерно до 20% — это минимальные значения за несколько лет. Дефицит «оригинала» и рост цен на остатки стимулировали быстрый рост «второго и третьего эшелонов» — независимых и альтернативных производителей, а также расширения параллельного импорта, — констатирует наш собеседник.

— Рынок фактически перезапустился, — продолжает эксперт. — Менее формализованный оборот, рост доли маркетплейсов и появление новых марок из Китая, Юго‑Восточной Азии. Для сервисов это означает больше опций, но и более высокую нагрузку на экспертизу: важно уметь отличать устойчивые бренды с понятной инженерией (включая линейки тормозных колодок и дисков) от «одноразовых» поставщиков, работающих на цене и экономии на материалах.

Однако для таких автокомпонентов, как тормоза, контрафакт опасен не только отсутствием гарантий, но и неконтролируемыми характеристиками трения, перегрева и износа, что напрямую влияет на тормозной путь и устойчивость автомобиля. Такие компании как наша, работающие в «белом поле» и инвестирующие в стендовые испытания и сертификацию, позволяют сервисам выстраивать предсказуемое качество тормозной системы вместо «лотереи» с анонимными поставками, — резюмирует специалист.

Одним словом, в условиях, когда каждый третий автомобиль в стране может содержать поддельные элементы, сервисам и владельцам приходится фактически выстраивать собственную систему безопасности при выборе тормозных компонентов.

Бренды с контролем на производстве, контролем сырья и регулярными стендовыми тестами, закрывают сразу несколько задач: снижают вероятность подделки, дают предсказуемое поведение тормозных систем в процессе эксплуатации и позволяют формировать для клиентов понятную гарантийную политику.