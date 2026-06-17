Старые песни о главном: в России придумали кварцевое удаление ржавчины с автомобиля

Все же отечественные умельцы — люди крайне талантливые и разносторонние: продвигая свои услуги они способны наделять вполне привычные вещи новыми и, надо отдать должное, звучными именами, даже если за ними стоят технологии, известные с царских времен. У «березового шпона», коим предприниматели из народа нарекли обычную фанеру, появился крайне серьезный конкурент. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Что стоит за модным термином и почему древние технологии снова в ходу

Любимое и крайне затертое отечественными топ-менеджерами от автомобилестроения выражение про «рыночек», который «порешает», на самом деле невероятно близко к истине: предложение действительно формируется под воздействием спроса, а сам процесс протекает молниеносно.

В частности, представленные на дилерских витринах новые автомобили и цены на них толкнули тысячи российских автомобилистов в мир «вторички», которой, как водится, требуется самый разнообразный ремонт. Почти всегда — кузовной. Иными словами, только-только приобретенное транспортное средство нуждается в немедленном приложении рук. Желательно — умелых.

Естественно, подобный расклад мгновенно породил сотни и тысячи мастерских, предлагающих услуги по обслуживанию и восстановлению машин: от подвески и механики до электрики и кузова. С последним в нашем «ржавом поясе» почти всегда беда, лечить которую с помощью баллончика краски уже поздно: нужна «глубокая хирургия». Читай — болгарка, сварка, грунтовка, малярка.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

А желательно — и вовсе пескоструйная обработка, позволяющая не только убрать вековые накопления с детали, но и выявить масштаб повреждения. Сказано — сделано: на доске бесплатных объявлений тут же появились сотни предложений. Но как новоявленному предпринимателю выделиться в такой конкуренции? Ответ на поверхности: проявить маркетинговую смекалку.

Так и родилась «кварцевая обработка кузова». Звучит — на 100 баллов по ЕГЭ, однако на деле это банальный пескоструй: под кварцем подразумевается обыкновенный песок самых разных фракций, который используется для очистки металлического изделия, в том числе и автомобильного кузова, до чистого металла.

Вернее, до того, что от металла в процессе эксплуатации осталось. Дальше — осмотр, ремонт, покрытие антикоррозионными составами. Казалось бы — сто лет в обед предложению, ничего инновационного, однако грамотный и лаконичный термин заметно меняет восприятие — уже хочется открыть объявлений и начать изучение. У таких людей надо учиться! Дай Бог им успехов в бизнесе и дальнейшего расширения авторемонтной терминологии.