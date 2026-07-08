В России почти на 11% подрос средний чек по ремонту машин

Такой статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные сети автосервисов Fit Service. Эксперты обратили внимание, что водители не стали реже обслуживать «железных коней», однако изменилась структура расходов. В годовом выражении за обозначенный период доля услуг в чеке стала больше на 19%. В то же время за полгода на 9% поднялись траты на запчасти.
В среднем автодетали подорожали на 15-20%. В случае расходников для техобслуживания и мелкого ремонта прибавка вылилась в 9-15%. В свою очередь, стали дороже на 15-25% кузовные элементы, электроника и редкие компоненты.
Рост среднего чека аналитики связали с удорожанием деталей, работ и изменением структуры заказов. В частности, в 2026 году стало больше сложных ремонтов.