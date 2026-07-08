В России почти на 11% подрос средний чек по ремонту машин

Согласно итогам первого полугодия 2026-го, средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей в России достиг отметки 13 тыс. рублей. Если проводить параллель с 2025-м, сумма увеличилась на 11%.

Такой статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные сети автосервисов Fit Service. Эксперты обратили внимание, что водители не стали реже обслуживать «железных коней», однако изменилась структура расходов. В годовом выражении за обозначенный период доля услуг в чеке стала больше на 19%. В то же время за полгода на 9% поднялись траты на запчасти.

В среднем автодетали подорожали на 15-20%. В случае расходников для техобслуживания и мелкого ремонта прибавка вылилась в 9-15%. В свою очередь, стали дороже на 15-25% кузовные элементы, электроника и редкие компоненты.

Рост среднего чека аналитики связали с удорожанием деталей, работ и изменением структуры заказов. В частности, в 2026 году стало больше сложных ремонтов.