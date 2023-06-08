Насколько за последние полгода в России подорожали китайские запчасти

Так, выяснилось, что прайсы на оригинальную китайскую «кузовщину» за последние шесть месяцев выросли более, чем на 17%. Сильнее всего подорожали задние крылья: их стоимость подскочила аж на 46,9%. Заметно увеличились в цене задние же бамперы (на 26%) и колесные диски (на 23,1%). В «антипризовой» пятерке также оказались передние левые двери (20,3%) и передние бамперы (18,8%).

Что интересно, передние правые двери стоят почти столько же, сколько полгода назад: в отличие от своих левых «собратьев», они прибавили в цене всего 7,8%. Подушки безопасности — 6%. При этом есть и те позиции, что, напротив, стали доступнее. В их числе — задние фонари (минус 1,8%) и зеркала заднего вида, подешевевшие сразу на 6,4%.

Отметим также, что в целом стоимость так называемой страховой корзины (тех элементов, что чаще других страдают в ДТП) увеличилась за последние полгода на 17,3%. Если в декабре 2022-го она оценивалась в 46 197 рублей, то в мае 2023-го — уже в 54 184 деревянных.