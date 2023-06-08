Зачем автолюбители намеренно переливают масло в двигатель

Дело в том, что «жижу» расходует абсолютно любой мотор. Просто один — больше, другой — меньше. Масло попадает в камеры сгорания и уходит вместе с выхлопными газами и из системы вентиляции картера. Судите сами: если бы поршневые кольца не пропускали ничего, то верхнее всегда бы работало в сухую. Такая конструкция быстро придет в негодность, поскольку не в состоянии выдержать длительные сильные нагрузки. Отсюда мораль: переливов можно не бояться, но многое зависит от того, насколько превышен уровень.
Когда он больше максимального, скажем, на пять миллиметров по щупу, то не переживайте. В картере остается достаточное расстояние до коленвала, поэтому никаких негативных последствий для мотора не будет. А если он еще и страдает масложором, то через какое-то время все вернется на круги своя. Просто реже под капот будете заглядывать. Кстати, это одна из причин по которой так делают в сервисе. Весь там знают, какой двигатель «маслоежка», а какой — нет.
Идем дальше. Расход зависит и от стиля вождения. Поэтому владельцы мощных спортивных авто также намеренно завышают уровень. Тут дело не только в расходе на угар. При торможении с высокой скорости перед виражем смазка в картере отливает, что способствует возникновению масляного голодания. Это — прямой путь к поломке дорогого агрегата. Чтобы избежать данного эффекта, некоторые производители даже устанавливают так называемую нервюру (противопереливную перегородку). Однако не станем дальше развивать тему. Она достойна отдельного материала.
Если возвращаться к обычным т/с, то перелив в ряде случаев будет иметь и негативный эффект. Так избыток лубриканта станет захватывать коленвал в процессе работы. Что создаст масляный туман в картере, который станет засасывать в систему вентиляции. Результат — грязные дроссельный узел и компрессор с интеркулером. Отсюда случаются такие неприятности, как падение приемистости мотора и его неустойчивая работа на холостых оборотах.
В конце отметим, что сливать излишки нужно аккуратно. Если, скажем, открутить пробку поддона, то можно удалить гораздо больше, чем нужно. Легче откачать «жижу» через щуп с помощью тонкого шланга и шприца (большого, того что под катетер).