Зачем автолюбители намеренно переливают масло в двигатель

Дело в том, что «жижу» расходует абсолютно любой мотор. Просто один — больше, другой — меньше. Масло попадает в камеры сгорания и уходит вместе с выхлопными газами и из системы вентиляции картера. Судите сами: если бы поршневые кольца не пропускали ничего, то верхнее всегда бы работало в сухую. Такая конструкция быстро придет в негодность, поскольку не в состоянии выдержать длительные сильные нагрузки. Отсюда мораль: переливов можно не бояться, но многое зависит от того, насколько превышен уровень.

Когда он больше максимального, скажем, на пять миллиметров по щупу, то не переживайте. В картере остается достаточное расстояние до коленвала, поэтому никаких негативных последствий для мотора не будет. А если он еще и страдает масложором, то через какое-то время все вернется на круги своя. Просто реже под капот будете заглядывать. Кстати, это одна из причин по которой так делают в сервисе. Весь там знают, какой двигатель «маслоежка», а какой — нет.