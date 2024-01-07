Сквозная коррозия: сколько стоит сегодня переварить пороги автомобиля

Дыра в пороге: ржавая, некрасивая, портит вид любой машины, а все истории про пену и шпаклевку вызывают только смех Ну кто в здравом уме будет замазывать дырку синтетикой? Тут только переварка! С теоретической точки зрения — не подкопаешься. Действительно, дырявому порогу прямой путь к сварщику, однако теория часто разбивается о практику. Если точнее — о цену этой самой практики, которая может вызвать не только изжогу, но и бессонницу.
Итак, столкнувшись с дырявыми порогами, из которых вываливаются остатки некогда благородного японского, немецкого или корейского металла, российский автолюбитель, который волей судьбы не является сварщиком-маляром, отправляется на изучение вопроса. Форумы, автоклубы, да и просто доски объявлений подскажут точку отсчета.
Железо, которого нужно немало, у нас, хвала Всевышнему, в наличии, и два порога со всеми заглушками, «сапожками», усилителями и прочими необходимыми элементами из миллиметровой стали обойдутся в 9—10 тысяч рублей. Хочешь «нержавейку» — добавляй сверху порядка 15—20%. В целом — пока терпимо.
Космос начинается дальше: работы по установке нового порога — только порога, без усилителя — обойдутся в 10 000 рублей. Но порогов два, и гниют они обычно синхронно. Далее — усилители, мелкие элементы, сюда еще вот чуток. На круг сварочные операции будут стоить около 30 000 рублей. Но ведь нужно еще и покрасить!
Добавляем по 10 000 за деталь — мы ведь хотим и кислотный грунт, и в цвет, и чтобы красиво было. Увидев и оценив «лепоту», сердце сжимается и требует сохранить результат, такой высокой ценой полученной, от солей и реагентов: от 15 000 рублей за обработку днища и порогов специальными составами.
Подводя итог, воспользуемся простой арифметикой: целые пороги обойдутся примерно в 80 000–100 000 рублей. Всего лишь пороги, правда, уже без дыр. Немалая сумма, а сейчас, когда каждый рубль, что дешевеет день ото дня, на счету, это фактически приговор. Оттого и ездит народ с дырами, оттого и заливает пену, как в лихие девяностые. И смеяться над этим не стоит — жизнь такая.