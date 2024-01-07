Сквозная коррозия: сколько стоит сегодня переварить пороги автомобиля

Дыра в пороге: ржавая, некрасивая, портит вид любой машины, а все истории про пену и шпаклевку вызывают только смех Ну кто в здравом уме будет замазывать дырку синтетикой? Тут только переварка! С теоретической точки зрения — не подкопаешься. Действительно, дырявому порогу прямой путь к сварщику, однако теория часто разбивается о практику. Если точнее — о цену этой самой практики, которая может вызвать не только изжогу, но и бессонницу.

Итак, столкнувшись с дырявыми порогами, из которых вываливаются остатки некогда благородного японского, немецкого или корейского металла, российский автолюбитель, который волей судьбы не является сварщиком-маляром, отправляется на изучение вопроса. Форумы, автоклубы, да и просто доски объявлений подскажут точку отсчета.

Железо, которого нужно немало, у нас, хвала Всевышнему, в наличии, и два порога со всеми заглушками, «сапожками», усилителями и прочими необходимыми элементами из миллиметровой стали обойдутся в 9—10 тысяч рублей. Хочешь «нержавейку» — добавляй сверху порядка 15—20%. В целом — пока терпимо.