Чтобы копейку сэкономить и рубля не жалко

Аварийность на российских дорогах продолжает расти, о чем однозначно свидетельствует статистика ГИБДД. Число дорожно-транспортных происшествий стало резко увеличиваться в 2023 году, и никаких позитивных тенденций пока не наблюдается. Причин тому множество, но есть одна, в которой виноваты исключительно автовладельцы. И решить ее смогут только они.

Число ДТП на отечественных улицах и магистралях сокращалось вплоть до 2023 года. Причина тому - и национальный проект «Безопасные качественные дороги», и последовательная социальная кампания, и массовая стройка новых, и обустройство старых шоссе. Дороги в России стали лучше, не поспоришь. Но потом все наработки как будто улетучились в неизвестном направлении. Вернее, откатились на несколько лет назад сразу. Стали хуже дороги? Нет. Стали меньше работать с водителями, а те – больше нарушать? Тоже нет. Так в чем же проблема?

Безопасность дорожного движения, как известно, зависит от всех его участников. И от дорожников, и от полицейских, и от ремонтников, но в большей степени – от пешеходов и водителей. Последние, помимо всего прочего, согласно закону несут ответственность за техническое состояние своего транспортного средства. То есть именно мы, счастливые обладатели транспортных средств, гарантируем всем и каждому, что тормоза исправны и работают, как положено. А не как получится.

В 2022 отечественный автомобильный рынок перевернулся с ног на голову. Автопарк еще сильнее постарел, многие зарекомендовавшие себя производители запчастей нас покинули, а на их место пришли «новички». Многие - вообще без имени, без реноме и без какой-либо подготовки к тяжелым российским условиям эксплуатации. Зато с красивой упаковкой и привлекательной ценой.

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Впрочем, этого оказалось достаточно для успеха: водитель, затянувший ремень на последнюю дырку, начал выбирать по цене, не обращая никакого внимания на официальные цифры поддельной продукции – до 28 %. Неофициальные, конечно, еще выше. С учетом кратного же параллельного подорожания фирменных запасных частей и расходников, даже многие опытные автовладельцы решили, что время для экономии наступило.

Масло - попроще, фильтр – аналог, тормозные колодочки - подешевле. Диски тормозные? Самые дешевые! И пошло-поехало, в нужный момент не остановившись. Пришло время поделиться серьезными научными аргументами.

И итогами столь же серьезных испытаний, благо получен отчет профильной лаборатории по исследованию качества автозапчастей, которые, оказывается, существуют и в России. Есть такая и на Горьковском автозаводе, чьими данными и будем оперировать. Естественно, нижегородские инженеры изучали профильную продукцию, но их доводы актуальны для всех без исключения автомобилей в России.

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Что имеем: исследования Горьковского автомобильного завода, в которых подробному анализу подвергли десять различных компонентов тормозной системы – от колодок и скоб, до суппортов и барабанов – и к каждой детали возникли вопросы!

Начали с четырех представителей альтернативных вариантов тормозных барабанов для классического семейства Газели и Соболя, а также Газели NEXT: у каждой детали обнаружилось несоответствие требованиям конструкторской документации. Эксперты выявили недостаточную толщину фланца, допуск биения не соответствовал стандартным значениям, не совпадали технологические отверстия. Вибрации при торможении – это минимум, с которым, по выводам исследователей, может столкнуться водитель.

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Тормозные диски, также от трех различных производителей, для того же поколения Газели оказались не лучше. У одного, например, элементы конструкции не отвечали стандартным размерам, а другой - попросту не смог пройти испытания на контрольном стенде. Самый любопытный экземпляр – третий. Твердость материала изготовления, сплава чугуна с пластинчатым графитом, не соответствует заявленному. Эксперты заключили, что выявленные отклонения влияют на вибрацию автомобиля при торможении и преждевременный/неравномерный износ колодок.

Скобы переднего тормоза и тормозной суппорт исключением не стали – проблемы с этими деталями могут возникнуть еще в момент установки. А после могут привести к проблемам в эксплуатации: вибрации при движении и торможении автомобиля, заклинивание тормоза и далее по списку. Одна из исследуемых деталей и вовсе попала в хит-парад: обнаружились элементы с износом. Говоря проще – деталь собрали из подержанных компонентов.

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О колодках и упоминать не будем: не прошли испытаний на твердость, в конструкции не оказалось предусмотренных технической документаций закаленных ребер жесткости, а сама марка стали, из которой сделаны некоторые элементы колодки, была низкого качества. Лопнет такая, и придется повторить упражнения, включая прикладывание уже прозрачной зарплатной карты к терминалу.

Вместо послесловия хочется напомнить водителям, что деталь мало купить, ее надо еще и поставить. Это всегда занимает время и стоит денег. Даже простая замена колодок – вечер потратить, а потом полночи руки отмывать. Если безопасность посчитать невозможно, она уж слишком зависит от технических познаний водителя и его собственной оценки окружающего мира, то может хотя бы такой аргумент, как потребность второй раз покупать, а потом еще раз устанавливать одни и те же детали, станет достаточным, чтобы перестать экономить на жизненно важных элементах безопасности автомобиля?