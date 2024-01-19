«Свинья» по-турецки: импортные автозапчасти ждет тотальное подорожание

Почти сразу по окончании новогодних каникул сначала в профильных российских пабликах, посвященных внешнеэкономической деятельности, а потом и кое-где в СМИ, промелькнули сообщения о возникших вдруг проблемах с оплатой ввозимых из Турции в Россию товаров. Но судя по всему, мало кто из рядовых автомобилистов обратил на них внимание.
Тем более, что чуть позднее на новостных лентах информагентств засветились успокаивающие заявления российских и турецких чиновников в духе «мы сейчас все быстренько починим». На таком фоне вполне можно решить, что и на этот раз «кому положено» все как-нибудь урегулируют, а нам не надо ни о чем беспокоиться…
На самом деле все гораздо серьезнее. И «свинья», что в начале января подложили турецкие банки отечественным импортерам, еще «хрюкнет» свое веское слово в ближайшем будущем. Да так, что судорожно схватиться за кошелек предстоит очень многим россиянам.
Рассказываем по порядку, что за жизнь у нас фактически началась с 1 января 2024-го. Дело в том, что 22 декабря 2023 года «самоходный дед» Байден подписал исполнительный указ (executive order), дополняющий его же указ №14024 от 15 апреля 2021 года. Последний документ является юридической основой введения антироссийской санкционной деятельности.
Так, согласно «указу 22 декабря», американские власти получили право вводить санкции в отношении иностранных финансовых организаций, которые, помимо прочих прегрешений, проводят или содействуют проведению сделок по поставкам в Россию запретных товаров и материалов. В американском списке запрещенного к ввозу в нашу страну перечислена куча всего. И в том числе — автомобили, запчасти к ним и прочее.
Причем в байденовском указе сказано, что запрещены сделки не только в долларах, но и вообще в любой валюте. То есть речь фактически идет о введении вторичных санкций для любых импортеров в РФ. Вот с 1 января турецкие банки и включили «режим избежания» возможных проблем с финансовыми органами США, отказываясь проводить операции с российскими контрагентами — даже номинированные в турецких лирах.
Мы все прекрасно знаем, что через Турцию в Россию не только идет мощный поток параллельного импорта — от автомобилей и запчастей к ним до оборудования для автопрома. Турки и на своей территории производят для отечественного рынка тысячи наименований автокомпонентов, включая автохимию и смазочные материалы. Теперь поставки всего этого оказались на паузе. Тем не менее, как турецкие, так и российские чиновники с оптимизмом уверяют всех, что к 25 января платежи будут восстановлены и все наладится. Хорошо бы. Но все равно: «звоночек прозвенел».
Напомним, что таможенная статистика утверждает: объемы турецкого экспорта в Россию запрещенных американцами товаров за сентябрь-декабрь прошлого года снизились почти в два раза. Это связывают с давлением со стороны янки. Зато параллельно существенно выросли поставки к нам через Казахстан и Узбекистан.
Можно не сомневаться, что после появления байденовского «указа 22 декабря» и казахские, и узбекские банки не станут идти против ветра и, подобно своим турецким коллегам, начнут блокировать платежи от российских контрагентов. Что приведет к куда более серьезным перебоям в поставках все тех же автозапчастей на российский рынок.
Можно не сомневаться, что каналы обхода вторичных американских санкций в конце концов также будут найдены. В торговле ведь заинтересованы абсолютно все ее участники. Возможно, появятся какие-то «банки-прокладки», страховые компании-однодневки или что-то еще в таком роде. Но это — немалые дополнительные расходы при доставке товара из-за рубежа. Которые в конечном счете придется оплатить российскому автовладельцу. Именно он будет вынужден покупать изрядно подорожавшие импортные запчасти и «расходники».
Рост цен в отечественных торговых точках, спровоцированный угрозой вторичных американских санкций, случится не завтра. Товарные запасы ранее завезенных к нам автокомпонентов никуда пока не делись. Но очень скоро их распродадут, а новые партии приедут уже по совсем другим ценам.