«Свинья» по-турецки: импортные автозапчасти ждет тотальное подорожание

Почти сразу по окончании новогодних каникул сначала в профильных российских пабликах, посвященных внешнеэкономической деятельности, а потом и кое-где в СМИ, промелькнули сообщения о возникших вдруг проблемах с оплатой ввозимых из Турции в Россию товаров. Но судя по всему, мало кто из рядовых автомобилистов обратил на них внимание.

Тем более, что чуть позднее на новостных лентах информагентств засветились успокаивающие заявления российских и турецких чиновников в духе «мы сейчас все быстренько починим». На таком фоне вполне можно решить, что и на этот раз «кому положено» все как-нибудь урегулируют, а нам не надо ни о чем беспокоиться…

На самом деле все гораздо серьезнее. И «свинья», что в начале января подложили турецкие банки отечественным импортерам, еще «хрюкнет» свое веское слово в ближайшем будущем. Да так, что судорожно схватиться за кошелек предстоит очень многим россиянам.

Рассказываем по порядку, что за жизнь у нас фактически началась с 1 января 2024-го. Дело в том, что 22 декабря 2023 года «самоходный дед» Байден подписал исполнительный указ (executive order), дополняющий его же указ №14024 от 15 апреля 2021 года. Последний документ является юридической основой введения антироссийской санкционной деятельности.