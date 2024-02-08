Запчасти для китайских машин стали в России жутким дефицитом

Время ожидания крупных деталей и агрегатов для китайских автомобилей теперь составляет три-пять месяцев. Дефицит особенно заметен для брендов, которые в РФ недавно — причем запчастей не хватает как «официальному» Changan, так и «серым» LiXiang, Zeekr и BYD.

Как сообщают «Известия», на рынке наблюдается нехватка кузовых деталей, элементов интерьера и коробок передач — купить их сложно, дорого и долго. Член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов отметил, что сложившаяся ситуация касается в основном крупногабаритных деталей. «Быстрой логистики из Китая пока нет. И это отражается на сроках доставки таких деталей, как, например, КП, задние крылья и тому подобных компонентов. В ряде случаев такие поставки занимают и пять месяцев».

В сети автосервисов Fit Service отметили, что чем более редкой будет марка и модель автомобиля, тем сложнее окажется поиск и дольше срок ожидания запчасти. В итоге растет рынок подержанных деталей — для автомобилей популярных марок он достигает уже 40% в общем объеме предложений. В основном это элементы кузова, интерьера, а также оптика.