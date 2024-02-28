В России придумали «тонировку», которая предотвращает обмерзание автомобильных стекол

Когда большинству из нас кажется, будто в какой-то области знаний ничего нового сказать уже невозможно, обязательно находится кто-то, способный на это. Недавно новое слово в «тонировке» автостекол сказали сотрудники «Астраханского государственного университета имени Татищева».

В представлении подавляющего большинства водителей пленка, которую клеят на стекла автомобилей, может решать достаточно узкий спектр задач. В частности, такое дополнительное покрытие придает хрупкому прозрачному материалу дополнительную прочность. А ограниченное светопропускание пленки позволяет добиться эффекта «тонировки» – когда снаружи не видно, что происходит внутри салона машины.

Существуют также пластиковые покрытия для окон автомобиля, которые не сильно затемняют их в видимом человеческим глазом спектре, но зато эффективно задерживают и отражают ультрафиолет. Что снижает утомляемость глаз водителя и способствует уменьшению нагрева салона ТС на ярком солнце. То есть в какой-то мере играют роль атермального стекла. Вот, собственно, и все задачи, выполняемые пленками для лобового и боковых стекол автомобиля.

Но ученые из лаборатории «Математическое моделирование и информационные технологии в науке и образовании» Астраханского госуниверситета имени Татищева сумели сказать по этому поводу новое слово. Они, помимо прочего, изучают механизмы формирования разного типа покрытий, определяя при этом их физические и геометрические характеристики.

Результатом трудов стало создание прозрачных пленок, содержащих наностержни и нанопроволоку. Это перспективные материалы, обладающие высокой растяжимостью и гибкостью, способные проводить электрический ток.

Фото: globallookpress.com

Сотрудники университета утверждают, что новые пленки могут найти применение в перспективных областях нанотехнологий: в микро- и оптоэлектроники (например, в качестве фотонных кристаллов или прозрачных полупроводниковых приборов), в биотехнологиях и медицине (мембраны, биосенсоры) и иных областях.

Для автомобилистов же интересен тот факт, что из прозрачных токопровдящих пленок можно создавать покрытия, способные эффективно бороться с обмерзанием или запотеванием стекол салона ТС.

На данный момент электрообогрев массово применяется разве что для лобового и заднего стекол авто. Причем последнее «топится» с помощью нитей накаливания, наклеенных на его поверхность. Подобный метод неприемлем для «лобовухи», поскольку может мешать обзору с водительского места. Лобовое «отапливается» тонкими нихромовыми нитями, интегрированными внутри него.

Лобовые стекла с электроподогревом в несколько раз дороже обычных. И выпускают их далеко не для каждой модели авто. Нагревательная же пленка, придуманная в Астрахани, может не только здорово удешевить заводскую технологию производства стекол «с подогревом», но и дать возможность автовладельцам в частном порядке оснащать этой «теплой опцией» вообще любую машину. А прозрачность инновационной «грелки для стекла» обещает отсутствие претензий со стороны сотрудников ГИБДД.