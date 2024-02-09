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Пять простых лайфхаков, как недоорого довести до ума любую китайскую машину

Не секрет, что почти у всех автомобилей из Поднебесной при всей их красоте, куче опций комфорта да и целом  неплохом техническом уровне исполнения, владельцы обнаруживают те или иные раздражающие недочеты, о которых уже не раз писал портал "АвтоВзгляд". Однако есть приятная новость: некоторые дефекты авто из КНР автомобилисту по силам если не убрать, то, как минимум, нивелировать до приемлемого уровня.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Пять простых лайфхаков, как недоорого довести до ума любую китайскую машину

Особенность современных китайских легковушек – относительно пристойная управляемость. Но достигается она, судя по всему, за счет комфортабельности машины. Большинство современных «китайцев» всех представленных на российском рынке марок и моделей на ходу демонстрируют жесткость либо всей, либо задней подвески. Кто-то из их хозяев способен мириться с такой особенностью, а некоторых она не перестает раздражать даже через месяцы после покупки машины.

Но с подобной бедой вполне можно бороться. Для этого достаточно посетить автосервис, специализирующийся в том числе и на доработке подвески легковушек. То есть имеет большой опыт в подборе амортизаторов под разные задачи для разных моделей и марок автомобилей. Обратиться к мастерам следует с запросом на повышение комфортности авто при сохранении управляемости и стабильности на ходу. После вмешательства специалистов вы не узнаете свою машину – в хорошем смысле этого слова.

Второй распространенный «баг» очень многих китайских легковушек – шум на ходу. Причем громче всего о себе заявляют покрышки. «Экономия» на звукоизоляции колесных арок – характерная черта «китайцев». Рецепт ликвидации этого недочета один: дополнительная шумоизоляция. Необязательно проклеивать «шумкой» весь салон. Вполне достаточно уложить дополнительные маты на крылья. Колоссальную разницу вы почувствуете в первой же поездке после апгрейда. Но идем дальше.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Почти на всех китайских авто щетки стеклоочистителя плохо прочищают те или иные области лобового стекла. Причем на практически новых авто. В дождь это не особо мешает. Но когда с «лобовухи» нужно убирать мутную соленую жижу с зимней дороги или налипающий снег, неэффективные «дворники» сильно раздражают.

Ликвидируется этот «баг» не покупкой свежих щеток (они и так фактически новые), а доработкой поводков стеклоочистителя. Туда следует вставить более мощные прижимные пружины. Предварительно их придется подобрать – найти в торговой сети подходящие по размерам от другой машины. Поверьте, оно того стоит.

Конструкторы китайских авто порой гонятся за крутостью своих детищь и оснащают их красивыми, но не особо практичными опциями. Например, утапливающимися ручками дверей. Которые зимой замерзают и перестают двигаться – после посещения автомойки или по окончании оттепели. Раз и на всегда эту беду победить не получится. Но если регулярно, в профилактических целях, обрабатывать их механизм любым силиконовым спреем, проблем такие ручки дверей не доставят.

Напоследок выдадим народный лайфхак для владельцев китайских моделей, у которых практически все опции, включая управление климатом и электроподогревами, упрятаны в меню мультимедийной системы. После морозной ночи ее дисплей часто замерзает и напрочь отказывается «идти на контакт» с владельцем, когда тот желает, например, добыть тепло для своей пятой точки, примерзающей к ледяному сиденью.

Чтобы быстренько оживить дисплей, захватите с собой из дома что-нибудь вроде резиновой грелки, наполненной горячей водой. Если тачскрин в машине из-за мороза вздумает бастовать, просто отогрейте его - и жизнь сразу наладится.

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