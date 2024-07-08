Эксперт объяснил, чем опасна покупка запчастей на маркетплейсах

Сегодня маркетплейсы предлагают россиянам самые разные товары, начиная от одежды-обуви и заканчивая автомобильными запчастями. И последних на «виртуальных» полках становится все больше, причем — зачастую по весьма приятным ценам. Но стоит ли приобретать детали для любимой «ласточки» на маркетплейсах? На этот вопрос ответил эксперт.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул в беседе с нашими коллегами из RG.ru, что главная опасность маркетплейсов — отсутствие какого-либо «механизма оценки подлинности бренда или качества товара». Безусловно, там встречаются и хорошие запчасти, но нередко автомобилисты сталкиваются с откровенным «низкосортом».

— Рекомендую крайне осторожно относиться к выбору товаров данной категории. В автомобиле все взаимосвязано, поэтому плохие колодки, например, приведут к снижению ресурса тормозного диска. А плохие щетки стеклоочистителя, казалось бы, мелочь, но они могут поцарапать стекло. Они могут «полосить», плохо справляться с очисткой стекла. Из-за этого ухудшается обзор и возникает риск ДТП, — сказал эксперт.

Кроме того, он напомнил, что применение сомнительных запчастей — это всегда риск для жизни и здоровья водителя и его пассажиров. Ведь если установить, например, низкосортную шаровую опору или рулевую тягу, то ее может вырвать на первой же кочке. Ну и, разумеется, велики шансы нарваться на дорогостоящий ремонт — если, скажем, речь идет о деталях двигателя.

Поделился эксперт и любопытной статистикой. Так, по его данным, уже более 23% автосервисов сталкивались с фальшивыми запчастями. Чаще всего клиенты приезжают с поддельными моторными маслами и прочими техническими жидкостями, свечами зажигания, фильтрами, деталями подвески и рулевого управления.