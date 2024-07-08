Эксперт объяснил, чем опасна покупка запчастей на маркетплейсах

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул в беседе с нашими коллегами из RG.ru, что главная опасность маркетплейсов — отсутствие какого-либо «механизма оценки подлинности бренда или качества товара». Безусловно, там встречаются и хорошие запчасти, но нередко автомобилисты сталкиваются с откровенным «низкосортом».
— Рекомендую крайне осторожно относиться к выбору товаров данной категории. В автомобиле все взаимосвязано, поэтому плохие колодки, например, приведут к снижению ресурса тормозного диска. А плохие щетки стеклоочистителя, казалось бы, мелочь, но они могут поцарапать стекло. Они могут «полосить», плохо справляться с очисткой стекла. Из-за этого ухудшается обзор и возникает риск ДТП, — сказал эксперт.
Кроме того, он напомнил, что применение сомнительных запчастей — это всегда риск для жизни и здоровья водителя и его пассажиров. Ведь если установить, например, низкосортную шаровую опору или рулевую тягу, то ее может вырвать на первой же кочке. Ну и, разумеется, велики шансы нарваться на дорогостоящий ремонт — если, скажем, речь идет о деталях двигателя.
Поделился эксперт и любопытной статистикой. Так, по его данным, уже более 23% автосервисов сталкивались с фальшивыми запчастями. Чаще всего клиенты приезжают с поддельными моторными маслами и прочими техническими жидкостями, свечами зажигания, фильтрами, деталями подвески и рулевого управления.