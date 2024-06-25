Как в Россию попадают «запрещенные» запчасти для авто «недружественных» брендов

Уходя из России, компания Renault умудрилась воистину громко хлопнуть дверью, оставив многочисленную армию поклонников один на один со своими автомобилями и их проблемами. Сложности с запчастями — это слабо сказано. Понятно, что колодки и прочие расходники начали привозить достаточно быстро, но что делать с действительно крупными и дорогими узлами? Впрочем, и тут решение нашлось. Какое — рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Долгие годы Renault была лидером бюджетного сегмента, продавая сотни тысяч Logan, Sandero и Duster — LSD, как любовно называли троицу дилеры, своего покупателя находили в любые времена и при любых кризисах. Однако, что удивило всех, в 2022 году именно французы стали первыми, кто покинул российский рынок, взойдя под флаги «вселенских санкций». Причем исход был не таким, как у большинства, а прям настоящим: с перекрытием поставок, брошенными дилерами и заводом, отказом от гарантии и прочими-прочими далекими от законности процедурами.

Автосалоны и СТО, к которым пришли клиенты и спросили, конечно, начали искать пути и возможности, но краник был перекрыт крепко: фильтры и колодки — да, из Китая, а вот запчасти покрупнее да подороже — нет. Пришлось искать возможности, а это, как известно, время и деньги.

Яркий пример — рулевые рейки, которые для моделей «Рено» изготавливали TRW, внезапно оказались редкостью. Ищи-свищи ветра в поле, а без этого устройства не поедешь. Да и отремонтировать, как показывает практика, его можно не всегда: зачастую речь идет исключительно о замене. А менять-то не на что: китайские аналоги, если вообще находились, были далеки не только от идеала, но и от оригинала, через раз кривыми и вообще не подходящими. Да и такие приходилось искать днем и с огнем.

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Впрочем, российские поставщики возможность поправить ситуацию и доставить до конечного потребителя дефицитную запчасть нашли: оказывается, в Турции аналогичные рейки, причем «под контролем TRW», производятся. А уж турки, возможно, лучшие купцы в мире — обойти запреты 2518 При покупке каких автозапчастей проще всего нарваться на опасную подделку Эксперт Маковей назвал автозапчасти, которые опаснее всего покупать возможность найдут. И нашли: с рейки спиливается — в прямом смысле, «болгаркой» — номер, а сама деталь совершенно спокойно поставляется в Россию. И можно сказать, по вполне приемлемой цене — около 20 000 рублей. Сегодня на рынке никакого дефицита нет, а запчасть открыто продается и на частных СТО, и на маркетплейсах. Пожалуйста, плати и получай.

Аналогичная история происходит повсеместно и в перспективе будет лишь набирать обороты: бизнес желает получать доход, а деньги в России есть. И запчасти найдутся, и пути их поставки, и возможности для оплаты: хоть «криптой», хоть через «прокладки», хоть наличными. Санкции санкциями, но даже трехсотлетняя война однажды закончилась — предприниматели по всему свету этот аспект развития человечества прекрасно понимают и своего упускать не желают.

Политика политикой, а денежки — врозь. И эта выверенная годами аксиома куда устойчивее, чем политические лозунги.