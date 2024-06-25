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Как в Россию попадают «запрещенные» запчасти для авто «недружественных» брендов

Ничего личного, просто бизнес

Уходя из России, компания Renault умудрилась воистину громко хлопнуть дверью, оставив многочисленную армию поклонников один на один со своими автомобилями и их проблемами. Сложности с запчастями — это слабо сказано. Понятно, что колодки и прочие расходники начали привозить достаточно быстро, но что делать с действительно крупными и дорогими узлами? Впрочем, и тут решение нашлось. Какое — рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Как в Россию попадают «запрещенные» запчасти для авто «недружественных» брендов

Долгие годы Renault была лидером бюджетного сегмента, продавая сотни тысяч Logan, Sandero и Duster — LSD, как любовно называли троицу дилеры, своего покупателя находили в любые времена и при любых кризисах. Однако, что удивило всех, в 2022 году именно французы стали первыми, кто покинул российский рынок, взойдя под флаги «вселенских санкций». Причем исход был не таким, как у большинства, а прям настоящим: с перекрытием поставок, брошенными дилерами и заводом, отказом от гарантии и прочими-прочими далекими от законности процедурами.

Автосалоны и СТО, к которым пришли клиенты и спросили, конечно, начали искать пути и возможности, но краник был перекрыт крепко: фильтры и колодки — да, из Китая, а вот запчасти покрупнее да подороже — нет. Пришлось искать возможности, а это, как известно, время и деньги.

Яркий пример — рулевые рейки, которые для моделей «Рено» изготавливали TRW, внезапно оказались редкостью. Ищи-свищи ветра в поле, а без этого устройства не поедешь. Да и отремонтировать, как показывает практика, его можно не всегда: зачастую речь идет исключительно о замене. А менять-то не на что: китайские аналоги, если вообще находились, были далеки не только от идеала, но и от оригинала, через раз кривыми и вообще не подходящими. Да и такие приходилось искать днем и с огнем.

Впрочем, российские поставщики возможность поправить ситуацию и доставить до конечного потребителя дефицитную запчасть нашли: оказывается, в Турции аналогичные рейки, причем «под контролем TRW», производятся. А уж турки, возможно, лучшие купцы в мире — обойти запреты

возможность найдут. И нашли: с рейки спиливается — в прямом смысле, «болгаркой» — номер, а сама деталь совершенно спокойно поставляется в Россию. И можно сказать, по вполне приемлемой цене — около 20 000 рублей. Сегодня на рынке никакого дефицита нет, а запчасть открыто продается и на частных СТО, и на маркетплейсах. Пожалуйста, плати и получай.

Аналогичная история происходит повсеместно и в перспективе будет лишь набирать обороты: бизнес желает получать доход, а деньги в России есть. И запчасти найдутся, и пути их поставки, и возможности для оплаты: хоть «криптой», хоть через «прокладки», хоть наличными. Санкции санкциями, но даже трехсотлетняя война однажды закончилась — предприниматели по всему свету этот аспект развития человечества прекрасно понимают и своего упускать не желают.

Политика политикой, а денежки — врозь. И эта выверенная годами аксиома куда устойчивее, чем политические лозунги.

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